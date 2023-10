Huawei Network Summit 2023 (Europa) Die hochwertige 10 Gbps CloudCampus-Lösung von Huawei treibt die Verbesserung der Büroerfahrung in Europa voran

München (ots/PRNewswire) - Die Europa-Etappe des Huawei Network Summit (HNS)

2023 fand erfolgreich in München, Deutschland, statt. Bei dieser Veranstaltung

stand die Campus-Netzwerksitzung mit dem Motto "Verbessern Sie Ihre

Branchenanalytik mit dem hochwertigen 10 Gbps CloudCampus" im Mittelpunkt.

Teilnehmer aus verschiedenen Branchen widmeten sich Trendthemen wie verstärkten

Investitionen in die Unternehmensdigitalisierung und beschleunigten digitalen

Reisen in Europa und erhielten einen neuen Einblick in Huaweis Philosophie und

Spitzentechnologien für hochwertige 10 Gbps Campus-Netzwerke. All dies würde zu

einer Verbesserung der Büroerfahrung in verschiedenen Branchen wie dem

öffentlichen Dienst, dem Bildungswesen, dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel

und der verarbeitenden Industrie in Europa führen.



Der Digital-First-Ansatz und intelligente Modernisierungen sind zu einem

wichtigen Trend auf der ganzen Welt geworden. Daher begeben sich Länder und

Unternehmen nach und nach auf den Weg der intelligenten Transformation. Vor

diesem Hintergrund hielt Kevin Yang, Vice President der Campus Network Domain,

Huaweis Produktlinie für Datenkommunikation, eine aufschlussreiche Rede mit dem

Titel "Der hochwertige 10 Gbps CloudCampus: Eine perfekte Mischung aus

Geschwindigkeit, Unkompliziertheit und dem ultimativen Erlebnis".