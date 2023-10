Duisburg (ots) - "Die garage DU ist eine sehr gute Grundlage für neues Wachstum

von jungen Unternehmen und wirtschaftlichen Wandel unserer Industrie in

Duisburg." (Oberbürgermeister Sören Link)



- 500 Gäste im Landschaftspark Duisburg-Nord erleben erfolgreiche Demo Night

- Sieger-Start-ups setzen sich mit neuen digitalen Geschäftsmodellen bei Impact

und Klimaschutz durch

- garage DU als Netzwerk für Innovationen in Duisburg etabliert - Fortsetzung

2024 folgt





Die garage DU hat sich als neues Format für Matchmaking zwischen etabliertenUnternehmen und aufstrebenden Start-ups an Rhein und Ruhr nun etabliert. Bei dervon der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation (DBI)organisierten Abschlussveranstaltung, der Demo Night 2023 im LandschaftsparkDuisburg-Nord, wurden neue Geschäftsmodelle prämiert und vielversprechendePartnerschaften aus den Bereichen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft geknüpft."Die garage DU ist wichtiges Projekt für unsere Stadt, denn sie bringtetablierte Unternehmen mit Start-ups zusammen. Dieser Austausch ist eine sehrgute Grundlage für neues Wachstum von jungen Unternehmen und wirtschaftlichenWandel unserer Industrie in Duisburg", sagt Sören Link , Oberbürgermeister derStadt Duisburg. "Ich danke dem gesamten Team Duisburg für die Organisation undZusammenarbeit."Die Demo Night bildete mit über 500 Gästen das Finale der garage DU 2023 undsetzte Impulse für Innovationen durch Top-Keynotes, Talk-Panels sowie eineumfangreiche Innovationsmesse mit rund 40 Ausstellern. Mit der Demo Night wurdenneue Leitthemen wie KI, Digitalisierung und Klimaschutz als Branchenschwerpunktegesetzt. Die Keynotes gaben "Die Höhle der Löwen"-Jurorin, Investorin undInfluencerin Diana zur Löwen sowie Lokalmatador Marco Peters ("Iss dochWurscht"). Sie schilderten eindrucksvoll und inspirierend ihrenStart-up-Werdegang, mit allen Höhen und Tiefen.Und das sind nach Jury- und Publikumsvoting die Gewinner der begehrten und mitje 5.000 Euro Preisgeld dotierten garage DU-3D-Awards sowie ihre Ideen undPartner:- 2Zero in der Kategorie "Impact Local" (größter Mehrwert für Duisburg) spartdurch bahnbrechende Technologien und Initiativen CO2-Emissionen und schafftneue, grüne Arbeitsplätze. Partner ist hier die GEBAG.- Concular gewinnt in der Kategorie "Impact Global" (größter Mehrwert fürDuisburg und die Welt), weil sie die Baubranche durch effiziente undressourcenschonende Bauweise positiv verändern. Partner ist ebenfalls dieGEBAG.- Zolitron erhält den Preis für den "Biggest Footprint" (größterProjektfortschritt während der letzten fünf Monate). Mit modernsten