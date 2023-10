Inhaltlich beraten die Delegierten unter anderem über einen Leitantrag zur Sicherung von Fachkräften in der Pflege./beg/DP/zb

Wüst führt den mitgliederstärksten CDU-Landesverband seit zwei Jahren. Im Oktober 2021 war er mit 98,3 Prozent der gültigen Stimmen zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt worden. Seine Bestätigung im Amt gilt als sicher. Zur Neuwahl steht der gesamte Landesvorstand. Von den fünf Stellvertretern bewirbt sich lediglich Innenminister Herbert Reul (71) nicht mehr. Stattdessen will Jan Heinisch wieder antreten, der bereits von 2012 bis 2021 Vize der Landespartei war.

Bundesparteichef Friedrich Merz und Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, werden zu Grußworten erwartet. Merz (67) und Wüst (48) werden als potenzielle Anwärter für die nächste Kanzlerkandidatur der Union gehandelt.

HÜRTH (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst bewirbt sich am Samstag (10.00 Uhr) um die Wiederwahl als Vorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU. Bei einem Landesparteitag in Hürth wird der 48-Jährige voraussichtlich ohne Gegenkandidaten antreten.

Wüst will NRW-CDU-Chef bleiben - Merz und Prosor bei Landesparteitag

