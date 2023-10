Huawei Network Summit 2023 (Europa) Innovationen hören nie auf und beschleunigen die intelligente Transformation in allen Branchen in Europa

München (ots/PRNewswire) - Der Europa-Zwischenstopp des Huawei Network Summit

(HNS) 2023 wurde erfolgreich in München, Deutschland, abgehalten und zog mehr

als 500 Partner und Kunden aus über 30 Ländern an, darunter Deutschland,

Frankreich, Italien, die Schweiz, Spanien und Portugal. Die Teilnehmer aus

verschiedenen Branchen informierten sich über die Innovationen der

Datenkommunikationstechnologie von Huawei und erkundeten, wie sie technologische

Innovationen nutzen können, um die digitale und intelligente Transformation von

Unternehmen zu beschleunigen und gemeinsam in Europa neue Werte zu schaffen.



Auf dem HNS hielt Leon Wang, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie von

Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel "Innovationen hören nie auf"

(Innovations Never Stop) und beleuchtete, wie die intelligente

Cloud-Netzwerklösung von Huawei die Netzwerkqualität auf ein neues Niveau hebt.

Insbesondere verbessert Huawei seine CloudCampus-, CloudFabric- und

CloudWAN-Lösungen unter den Aspekten Erfahrung, Intelligenz und Konvergenz

weiter. Darüber hinaus stellte Huawei viele bahnbrechende Produkte vor, darunter

Wi-Fi 7 APs für alle Szenarien, CloudEngine S8700 (ein hochwertiger

Campus-Switch), CloudEngine 16800 Series 800GE Intelligent Computing Switches,

NetEngine 8000 F8 (ein konvergierter Transportrouter) und iMaster NCE-basierte

digitale Netzwerkkarten. All diese Angebote versorgen Netzwerke mit Innovationen

und sorgen für eine beschleunigte digitale Produktivität.