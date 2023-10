Aktionstag in Hamburg ein voller Erfolg / Initiative "Vereint für die Gastro" kämpft für Erhalt von 7 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Mit einem erfolgreichen Aktionstag im Hamburger Schanzenviertelhat die Initiative "Vereint für die Gastro" für die Beibehaltung der eigentlichbis Jahresende befristeten Mehrwertsteuer von 7 Prozent auf Speisen in derdeutschen Gastronomie geworben. Initiator und Vorsitzender Kemal Üres warnte imGespräch mit Medienvertretern, Wirten, Passanten und Politikern vor den sozialenund wirtschaftlichen Folgen der geplanten Erhöhung auf 19 Prozent - gleichzeitigsetzt er auf ein Bündnis aus Wirtschaft, Politik und Verbänden. DieVeranstaltung vom Donnerstag (26. Oktober) ist Teil einer bundesweiten,aufmerksamkeitsstarken Kampagne unter dem Motto "Rettet die Vielfalt!"."Die Vielfalt der Schanze spricht für die Vielfalt der Gastronomie, die es zuerhalten gilt. Einen besseren Platz gibt es also nicht für unsere erste große,aufmerksamkeitsstarke Aktion mit der Gastronomie für die Gastronomie", sagteKemal Üres, Hamburger Gastronom, Unternehmer und Creator ("Der Gastroflüsterer"mit über 650.000 Followern auf Social-Media-Plattformen). ZahlreicheGastronomiebetriebe des Szeneviertels in der Hansestadt haben ihre Fassaden undFenster mit grellroten "19 Prozent"-Aufklebern und -Postern beklebt - wie beieinem Ausverkauf. Zusätzlich wurden fiktive "19-Prozent-Speisekarten" in Kneipenund Restaurants zu einem Hingucker und Weckruf für die Gäste. Kemal Üres dazu:"Das Engagement der Wirte in der Schanze ist vorbildlich - so muss es andernortsweitergehen, damit allen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik klar wird, wasauf dem Spiel steht."Das gemeinsame Ziel heißt: Die 7 muss bleiben! "Mit vereinten Branchen-Kräftengilt es, die von der Bundesregierung geplante Rücknahme der reduziertenMehrwertsteuer von 7 Prozent auf Speisen und die Wiederanhebung auf 19 Prozentzum 1. Januar 2024 zu verhindern", erläuterte Üres die Intention hinter "Vereintfür die Gastro".Die lebendige Vielfalt der Gastronomie-Szene in Deutschland sei durch diegeplante Mehrwertsteuererhöhung akut in Gefahr. "Rettet die Vielfalt!" lautetdementsprechend ein Motto der Initiative, und vielfältig sind auch die geplantenMaßnahmen: Dazu zählen aufmerksamkeitsstarke Aktionen wie aktuell in Hamburgsowie am 6. November in Berlin, flankiert von Aktivitäten auf den digitalenPlattformen, an denen sich Gastronomie-Betriebe im gesamten Bundesgebietbeteiligen können. Ziel ist es, auf allen Kanälen breite Unterstützung für die 7Prozent zu generieren. Wirte in ganz Deutschland können Aktionsartikel für ihr