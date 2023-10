ZÜRICH (dpa-AFX) - Der letzte Börsentag der Woche war von einem Auf und Ab geprägt. Kurz vor Handelsschluss übernahmen jedoch klar die Bären wieder das Zepter. Der SMI beendete den Handel nicht nur am Freitag im roten Bereich, auch auf Wochensicht stand ein kleines Minus zu Buche. Das Jahrestief von 10'251 Zählern von Anfang Woche kam aber nicht in Griffweite. Die hohen Renditen am Anleihemarkt sowie die geopolitischen und konjunkturellen Risiken hätten die Stimmung der Anleger gedrückt, hieß es in einem Marktkommentar von Raiffeisen. Gerade die hohen Renditen für US-Staatsanleihen nähmen den Aktienmärkten die Luft. Die Renditen würden wohl erst zurückkommen, wenn die US-Inflation noch stärker zurückgehe, sagte ein Börsianer.

Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich wie erwartet um 3,4 Prozent. Das Fed hat sich seit März 2022 mit Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung gestemmt. Auf ihrer jüngsten Sitzung ließ es die Leitzinsen aber unverändert. Auch in der kommenden Woche dürfte die Notenbank die Zinsen wohl nicht verändern. Doch ist der Zinsentscheid nicht der einzige Punkt auf der Agenda von kommender Woche. So stehen viele Unternehmensresultate auf der Agenda. "Die Quartalsergebnisse der Firmen fielen bisher durchzogen aus", sagte ein Börsianer. "Vielleicht gibt es nächste Woche positive Überraschungen." Über alledem schwebt allerdings weiter der Konflikt im Nahen Osten wie ein Damoklesschwert.