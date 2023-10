Huawei mit Umsatzwachstum in den ersten drei Quartalen 2023

Shenzhen, China (ots) - Huawei hat heute seine Geschäftsergebnisse für die

ersten drei Quartale 2023 bekanntgegeben. In diesem Zeitraum erwirtschaftete

Huawei einen Umsatz von 62,5 Milliarden USD, mit einem Anstieg um 2,4% im

Vergleich zum Vorjahr und einer Nettogewinnmarge von 16,0%.



"Die Entwicklung des Unternehmens entspricht den Prognosen", sagte Ken Hu,

Huawei's Rotating Chairman. "Ich möchte mich bei unseren Kunden und Partnern für

ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken. Wir werden in Zukunft

unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter intensivieren, um unser

Geschäftsportfolio optimal zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer

Produkte und Dienstleistungen auf ein neues Niveau zu heben. Wie immer ist es

unser Ziel, Mehrwerte für unsere Kunden, Partner und die Gesellschaft zu

schaffen."