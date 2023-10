VERSES AI verzeichnet mehr als 1.500 Kundenanmeldungen für Genius, die intelligente Softwareplattform

Vancouver, BC, - 27. Oktober 2023 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQB:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert hat, freut sich, die Einführung seiner intelligenten Softwareplattform Genius für exklusive private Beta-Partner und eine Demo ausgewählter Genius-Funktionen während eines Webinars am 3. November bekannt zu geben.

Gabriel René, Gründer und CEO von VERSES, gab im vergangenen Monat die wichtigste Unternehmensmitteilung des Unternehmens bekannt und unterstrich die Ziele der Rollout-Pläne von Genius und das Bestreben, bessere Grundlagen für AGI (Artificial General Intelligence) zu bieten. Genius ist eine Cloud-gehostete Plattform für die Entwicklung von „Smartware“, also Software-Agenten, die in digitalen und physischen Domänen lernen, logisch denken, sich anpassen und interagieren können. Genius wurde entwickelt, um eine neue Generation von „intelligenten“ Anwendungen und Geräten zu unterstützen, die, wie wir glauben, jeder – vom kleinen Entwickler bis hin zu großen Fortune 500-Unternehmen – haben will, aber vor Problemen steht, wenn er sie mit den derzeit verfügbaren, modernen Tools bauen will,“ so René.

Registrieren Sie sich für das Webinar am 3. November um 13.00 Uhr EST / 10.00 Uhr PST / 19.00 Uhr MEZ.

„Wir waren überwältigt von der frühen Nachfrage von mehr als 1.500 Entwicklern, Ingenieuren und Großunternehmen, die bereits einen frühzeitigen Zugang zu Genius gefordert haben. Obwohl viele auf die öffentliche Beta warten müssen, glauben wir, dass es an der Zeit ist, einen kleinen Einblick in die Fähigkeiten von Genius zu geben, damit jeder das Potenzial dieser Technologie erkennen kann. Die heutige Ankündigung stellt einen wichtigen Schritt unserer Markteinführungsstrategie dar, um neue Partnerschaften zu schließen und die Innovationsarbeit fortzusetzen, damit allgemeine intelligente Software für alle verfügbar wird“, sagte René.