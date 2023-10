TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Nach Beschuss aus dem Libanon auf einen Posten der israelischen Armee hat diese nach eigenen Angaben zurückgefeuert. Zudem schlugen Raketen aus dem Libanon, die Richtung Israel abgefeuert wurden, in Syrien ein, wie das Militär am Freitag mitteilte. Syrische Aktivisten bestätigten einen Einschlag im Süden des Landes. Es gab dort zunächst keine Berichte über Verletzte.

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit Beginn des Gaza-Kriegs zunehmend zu gewaltsamen Zwischenfällen. Auf beiden Seiten gab es bereits Todesopfer. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon meldete seit Beginn der jüngsten Konfrontationen mindestens 52 Tote in den eigenen Reihen. Außerdem starben sechs militante Palästinenser im Südlibanon.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut bekundeten am Freitag Hunderte Anhänger der Hisbollah ihre Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen und versprachen, Israel im Fall eines Angriffs gegen den Libanon zu bekämpfen. Die Anhänger trugen palästinensische Flaggen sowie Flaggen der Hisbollah. Sie skandierten Israel-feindliche Parolen und riefen "Gott schütze Gaza". Auf Plakaten richteten sie ihre Kritik auch an die USA und Großbritannien dafür, die Gewalt in Gaza nicht stoppen zu wollen./cir/DP/he