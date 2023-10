UnitedHealth – Gesundheitsgigant vor neuem Allzeithoch?

Die UnitedHealth Group ist der größte private Krankenversicherer in den USA. Dass dies ein lukratives Geschäft ist, zeigt das Gewinnwachstum der letzten 10 Jahre. So stieg der Gewinn pro Aktie von 5,28 auf 21,18 USD. Ob es sich bei der UnitedHealth Aktie um ein lukratives Investment für ein langfristiges Investment handelt, beleuchten wir dir in der folgenden Analyse.

Das Geschäftsmodell in aller Kürze

Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 469 Milliarden USD ist UnitedHealth direkt nach Eli Lilly and Company einer der größten börsennotierten Gesundheitskonzerne der Welt noch vor Schwergewichten wie dem dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und Johnson & Johnson aus den USA.

Die UnitedHealth Group ist nach Eli Lilly der Gesundheitskonzern mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung

Um das Geschäftsmodell von UnitedHealth besser zu verstehen, solltest du wissen, dass es in den USA keine gesetzliche Gesundheitsversorgung für die breite Bevölkerung gibt. Lediglich ausgewählte Personengruppen haben einen Anspruch auf eine medizinische Mindestversorgung. So haben lediglich Personen über 65 und Behinderte über das staatliche Programm Medicare sowie Menschen unterhalb der Armutsgrenze über das Programm Medicaid einen gesetzlichen Anspruch auf medizinische Versorgung. Allerdings können sich die Bürger in den USA freiwillig privat versichern, was auch immer mehr genutzt wird. Das ist sinnvoll, denn die medizinische Versorgung in den USA ist die teuerste der Welt. So lagen die durchschnittlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf im Jahr 2019 in den USA bei knapp 11.000 USD und damit deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder von rund 4.100 USD.

Foto: Aktienfinder.net

Die Gesundheitskosten in den USA sind deutlich höher als in anderen Ländern

UnitedHealth profitiert in besonderem Maße vom Anstieg der Versicherten in den letzten 10 Jahren. So ist die Gesamtzahl der Versicherten von 263 Millionen im Jahr 2012 auf 304 Millionen im Jahr 2022 gestiegen. Eine besondere Rolle kommt den Arbeitgebern zu, die die private Krankenversicherung häufig als Teil ihres Vergütungspakets anbieten und damit einen erheblichen Anteil in Höhe von 59 Prozent aller privaten Versicherungen in den USA ausmachen. Auch wenn die Zahl der Krankenversicherten innerhalb der USA seit Jahren steigt, waren im Jahr 2022 noch immer 7,9 Prozent der Bevölkerung nicht krankenversichert.