TORONTO, 28. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die einflussreichsten Politiker der Welt, Bürgermeister, Minister, städtische Visionäre und zukunftsorientierte Wissenschaftler trafen sich vom 10. bis 13. Oktober in Toronto zu einem einzigartigen Event. Das 5. Urban Economy Forum (UEF5) und der 59. World Planning Congress (WPC59) fanden in einem außergewöhnlichen Gemeinschaftsprojekt des Urban Economy Forums (UEF) und der International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) zusammen. Der Auftrag lautete, die entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit anzugehen: Klimamaßnahmen und städtische Finanzen.