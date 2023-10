Vancouver, British Columbia, Kanada - 27. Oktober 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das „Unternehmen“ oder „bettermoo(d)“), meldet voller Stolz eine wichtige Partnerschaft mit einem großen US-amerikanischen Einzelhandelsmakler (der „Sales-Broker“), welche die Einführung seines Referenzprodukts Moodrink in den USA zum Ziel hat. Diese strategische Allianz ermöglicht es bettermoo(d), Zugang zu bis zu 50.000 Einzelhandelsverkaufsstellen im Netz des Sales-Brokers auf einem der weltweit größten Lebensmitteleinzelhandelsmärkte mit einer Zielgruppe von über 334 Millionen Menschen zu erhalten.

Bei dem Sales-Broker handelt es sich um eine angesehene und erfahrene Gesellschaft, die für ihr Know-how in Vertrieb und Marketing bekannt ist. Er war auch die treibende Kraft hinter dem exponentiellen Wachstum von Konsumgütern und Herstellern auf den nordamerikanischen Einzelhandelsmärkten im Laufe von mehr als 30 Jahren. Dank einer gut etablierten Beziehung zu den großen Big-Box-Einzelhändlern in den USA ist der Sales-Broker für seine Leistungen bei der Einführung neuartiger Produkte, bei der Sicherung strategischer Regalflächen und der Optimierung der In-Store-Werbekampagnen für Markenmanagement-Kunden wie bettermoo(d) anerkannt.

„Wir sind außerordentlich erfreut über die mögliche Expansion in den USA durch diese Zusammenarbeit. Durch die umfassende Erfahrung des Sales-Brokers, sein solides Netzwerk und sein tiefgehendes Verständnis des Konsumentenverhaltens ist er die ideale Wahl für die Einführung von Moodrink auf dem US-Markt. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserem Bestreben, einer gesundheitsbewussten Zielgruppe hochwertige pflanzliche Optionen anzubieten. Mit der Unterstützung des Sales-Brokers wollen wir in der US-amerikanischen Einzelhandelslandschaft einen merklichen Eindruck hinterlassen“, erklärte Nima Bahrami, der CEO von bettermoo(d).

Durch den rigorosen Markenauswahlprozess des Sales-Brokers befindet sich dieser in einer einzigartigen Position, um die besonderen Bedürfnisse seiner Einzelhandelspartner zu erfüllen und kontinuierliches Wachstum für seine Markenpartner zu begünstigen. Es zeichnet sich ab, dass die Kooperation von bettermoo(d) mit dem Sales-Broker das Produkt MoodrinkTM ins Rampenlicht rücken und potenziell in einem eindrucksvollen Netz von über 50.000 Einzelhandelslebensmittelgeschäften in den USA bekannt machen wird, unter anderem bei großen Big-Box-Lebensmittelgeschäften wie Kroger, Publix, Walmart und vielen mehr. Diese Partnerschaft eröffnet eine Vielzahl von Chancen und zielt auf eine der umfassendsten Communities der Welt mit veganem, gesundem Lifestyle ab.