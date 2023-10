Panama wird offiziell von der Grauen Liste der FATF gestrichen

Erwartungen zufolge wird diese Ankündigung zu mehr ausländischen Investitionen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Land beitragen

PANAMA-STADT, 28. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Mit einer bedeutenden Entscheidung mit positiven Auswirkungen auf die internationale Finanzgemeinschaft und die panamaische Wirtschaft hat die Financial Action Task Force (FATF) heute Panama von ihrer Grauen Liste gestrichen. Diese Bekanntgabe erfolgt im Anschluss an eine Plenarsitzung der FATF in Paris, Frankreich, bei der festgestellt wurde, dass die Republik Panama ihr System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestärkt und wesentliche Vorschriften und Maßnahmen umgesetzt hat, durch die das Land einen großen Fortschritt auf dem Weg zu internationaler Transparenz erzielen konnte.