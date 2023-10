Die Berichtssaison läuft bislang durchschnittlich

Von einer bremsenden Wirkung der historisch schnell gestiegenen Zinsen, die sich in den Vorquartalen durchaus beobachten ließ, ist also nun nichts mehr zu sehen. Wie kann das sein? Eine Antwort auf diese Frage könnte der robuste bzw. angespannte Arbeitsmarkt sein. Denn eine Vielzahl an offenen Stellen steht einem Mangel an Arbeitskräften gegenüber. Arbeitgeber müssen Mitarbeiter daher mit steigenden Löhnen locken bzw. halten. Dadurch haben die Verbraucher mehr Geld für den Konsum übrig. Und dieser legte im abgelaufenen Quartal um 4,0 % zu, wobei die privaten Konsumausgaben mehr als zwei Drittel der Wirtschaftsleistung ausmachen.

Eigentlich ist das sehr positiv zu werten, im Hinblick auf die Geldpolitik und aus Sicht der Aktienmärkte aber negativ. Denn womöglich muss die US-Notenbank (Fed) daher noch einmal nachlegen, um die Nachfrage zu dämpfen. Es droht also eine weitere Leitzinsanhebung.

FactSet: Berichtssaison läuft bislang höchstens durchschnittlich

Ein Leser schrieb mir allerdings gestern: „In der aktuellen Berichtssaison haben 66 % der im S&P 500 gelisteten Unternehmen einen Umsatz über den Erwartungen gemeldet, während laut FactSet sogar 73 % beim Gewinn die Erwartungen übertroffen haben. Dies lässt Raum für die Vermutung, dass der Pessimismus möglicherweise übertrieben ist.“

Dazu sollte man allerdings wissen, dass die Berichtssaison damit einen nur durchschnittlichen Start hingelegt hat. Denn aus vorangegangenen Ausgaben wissen Börse-Intern-Leser bereits, dass die Analystenerwartungen vor Beginn einer Berichtssaison häufig heruntergeschraubt werden, so dass diese anschließend von den Unternehmen meistens geschlagen werden.