Die FTTO-Lösung von Huawei gewinnt den Outstanding POL Use Case Award auf dem BBWF 2023

Paris (ots/PRNewswire) - Auf dem Broadband World Forum (BBWF) 2023 wurde die

FTTO-Lösung (Fiber To The Office) von Huawei mit dem Outstanding POL Use Case

Award ausgezeichnet, was ein Beweis dafür ist, wie gut die Lösung von Huawei in

der Branche für passive optische LANs (POL) aufgenommen wurde.



Da die Kohlenstoffneutralität weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird

Fiber-in-Copper-out zu einer idealen Wahl für Unternehmensnetzwerke auf dem

Campus. Es ist heute allgemein anerkannt, dass rein optische Campusnetzwerke die

Grundlage für den Aufbau intelligenter Campusnetzwerke sind. Als führendes

Unternehmen auf dem Markt für volloptische Campusnetzwerke hat Huawei 2018 die

FTTO-Lösung eingeführt. Mit dieser Lösung werden Glasfasern von den ELV-Räumen

(Extra Low Voltage) zu jedem Raum, jeden Arbeitsplatz (Desktops) und Gerät

verlängert, so dass ein einziges optisches Netzwerk für alle Anwendungen auf dem

Campus zur Verfügung steht.