Siemens Energy-Aktie stürzt ab: Verluste von 40% nach Verhandlungen über staatliche Bürgschaften

Die Aktie von Siemens Energy hat einen massiven Kurseinbruch von über einem Drittel hinnehmen müssen, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen mit der deutschen Regierung über staatliche Bürgschaften verhandelt. Laut Informationen aus dem Aufsichtsrat werden Gespräche über Bürgschaften in Höhe von bis zu 15 Milliarden Euro geführt. Die Verhandlungen sollen dazu dienen, Projekte abzusichern, deren Volumen in die Milliarden geht. Siemens Energy erwartet aufgrund von Schwierigkeiten im Bereich der Windenergie einen Verlust von 4,5 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2022/23. Die Wirtschaftswoche berichtete erstmals über diese Entwicklung.Siemens Energy ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Energietechnik, das sowohl konventionelle Energiewerke als auch erneuerbare Energiequellen und Übertragungstechnologien abdeckt. Seit der Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern hat das Unternehmen jedoch kontinuierlich Verluste verzeichnet.Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung, den Banken und Siemens Energy beinhalten laut der Wirtschaftswoche Bürgschaften in Höhe von bis zu 15 Milliarden Euro. Der Bund soll dabei eine Bürgschaft von 80 Prozent für eine anfängliche Summe von zehn Milliarden Euro übernehmen, während die Banken für die verbleibenden 20 Prozent haften würden.Die Aktie von Siemens Energy ist infolge dieser Nachrichten massiv eingebrochen und hat zeitweise fast 40 Prozent an Wert verloren. Aktuell notiert die Aktie unter sieben Euro.Das Unternehmen selbst hat mittlerweile bestätigt, dass erste Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen stattgefunden haben. Dabei wird sowohl mit Partnerbanken als auch mit der Bundesregierung die Möglichkeit staatlicher Garantien ausgelotet, um zukünftige Expansion zu erleichtern.Die Verhandlungen über staatliche Bürgschaften haben zu einem massiven Kurseinbruch der Siemens Energy-Aktie geführt. Das Unternehmen kämpft mit Problemen im Bereich der Windenergie und erwartet für das Geschäftsjahr 2022/23 einen Verlust von 4,5 Milliarden Euro. Die Verhandlungen mit der Bundesregierung und den Banken sollen dazu dienen, Projekte abzusichern, deren Volumen in die Milliarden geht. Die Aktie von Siemens Energy hat infolge dieser Nachrichten zeitweise fast 40 Prozent an Wert verloren.

