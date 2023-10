Volkswagen veröffentlicht endgültige Quartalszahlen - Analysten passen Kursziele an

Volkswagen hat gestern seine endgültigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Analysten reagieren und passen ihre Kursziele an. Das Analyseinstitut Jefferies hat seine Empfehlung für die VW-Aktie nach Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen mit "Kaufen" und einem Zielkurs von 150 Euro bestätigt. Die Ergebnisse des Fahrzeugherstellers entsprachen den Erwartungen, so der Analyst Philippe Houchois. Die amerikanische Bank JPMorgan hat das Kursziel von 193 Euro auf 160 Euro reduziert, die Einstufung der Aktie jedoch auf "Übergewichten" belassen. Nach Auswertung der Unternehmenszahlen hat der Analyst Jose Asumendi seine Gewinnprognosen für 2023 und 2024 um durchschnittlich zehn Prozent gesenkt. Dies reflektiert das zunehmend herausfordernde globale Wettbewerbsumfeld für den VW-Konzern, das durch steigenden Preisdruck, höhere Kosten, Engpässe bei den Zulieferern sowie den anhaltenden Übergang zur Elektrifizierung beeinträchtigt werde. Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Bewertung für die Vorzugsaktien von Volkswagen mit "Sell" und einem Zielkurs von 100 Euro beibehalten, was dem aktuellen Niveau entspricht. Trotz der sich verschlechternden Rahmenbedingungen zeigte sich der Automobilhersteller zuversichtlich, so der Analyst Patrick Hummel. Bei Warburg Research gehen die Analysten davon aus, dass das vierte Quartal "das stärkste Quartal des Jahres sein wird". Eine verbesserte Logistik beim Autobauer und der entsprechende Abbau von Lagerbeständen dürften die Cash-Generierung unterstützen, meinen die Analysten. Das Kursziel reduziert Warburg Research auf 145 Euro, die Kaufempfehlung behalten sie aber bei: "Neben den leicht gesenkten Schätzungen spiegelt die Reduzierung unseres Kursziels vor allem die derzeitige gedämpfte Stimmung gegenüber dem Automobilsektor im Allgemeinen wider." Fundamental bleibe das Investitionsargument jedoch intakt, die Aktie sei derzeit einfach "irrational bewertet", meinen die Analysten. Auch wenn es schwierig sei, kurzfristige Auslöser auszumachen, stelle das aktuelle Kursniveau nach Ansicht der Experten eine Chance für geduldige Anleger dar. Die VW-Aktie hat seit Jahresbeginn 13,5 Prozent an Wert verloren. Der Analystenkosens impliziert laut Marketscreener ein Aufwärtspotenzial von rund 55 Prozent. Das Landgericht Ingolstadt hat im Zusammenhang mit dem Dieselskandal einer spanischen Audi-Eigentümerin 500 Euro Schadenersatz zugesprochen. Das Gericht hatte den Prozess als Musterverfahren geführt, da insgesamt etwa 800 Klagen von Audi-Kunden und -Kundinnen aus Spanien in Ingolstadt liegen. Das am Freitag verkündete Urteil sei aber noch nicht rechtskräftig, berichtete ein Gerichtssprecher. Das Ingolstädter Landgericht ist wegen des dortigen Sitzes der Volkswagen-Tochter Audi zuständig. Das Urteil der deutschen Zivilkammer muss allerdings auf spanischem Recht basieren. In den Verfahren geht es um unzulässige Abgas-Manipulationen an den Fahrzeugen. Bei den anderen Klagen aus Spanien sind die Richter des Landgerichts nicht an das Urteil des Musterverfahrens gebunden. In dem aktuellen Fall hatte die Klägerin die Rückzahlung des Kaufpreises des Autos verlangt. Diesbezüglich konnte sich die Klägerin aber nicht durchsetzen. Über die von den Richtern festgelegten 500 Euro immaterieller Schadenersatz hinaus sei die Klage abgewiesen worden, erläuterte der Gerichtssprecher. Im Ringen um ein Sparprogramm bei der Marke Volkswagen drückt Konzern-Finanzvorstand Arno Antlitz aufs Tempo. Angesichts der am Donnerstag vorgelegten Quartalsbilanz müsse man hier zügig zu Ergebnissen kommen, sagte Antlitz am Donnerstagmorgen in einem internen Videointerview. "Betrachtet man allein die operative Marge im dritten Quartal, dann sollte uns das ein Warnsignal sein. 6,2 Prozent Umsatzrendite sind zu wenig, um entschlossen in die Zukunft investieren zu können", sagte der Manager. "Deshalb müssen wir die Situation jetzt rasch verbessern." Das gelte vor allem für die Volumengruppe um die Kernmarke Volkswagen, wo die Umsatzrendite im vergangenen Quartal nur bei 3,8 Prozent gelegen habe. Das sei "für unsere Branche und unsere Größe zu wenig", kritisierte Antlitz. "Das derzeitige Ergebnisniveau scheint gesund, aber nur auf den ersten Blick." Zugleich trübten sich die Rahmenbedingungen derzeit deutlich ein. "Wie erwartet ist der Wettbewerb härter geworden, die Stimmung am Markt verschlechtert sich. Inflation und Zinsen erschweren die Lage zusätzlich." Hinzu komme, dass nach dem Ende des Chipmangels alle Hersteller wieder mehr Autos bauen könnten. Das erhöhe das Angebot und drücke auf die Preise. Deshalb müsse man die geplanten Effizienzprogramme, die die Kosten senken sollen, nun zügig "finalisieren und rasch die ersten Maßnahmen umsetzen", mahnte Antlitz. Markenchef Thomas Schäfer hatte im Sommer ein "Performance Programm" angekündigt, das zehn Milliarden Euro an Einsparungen bringen soll. Seit Anfang des Monats wird mit dem Betriebsrat in mehreren Arbeitsgruppen verhandelt. Vom ursprünglichen Zeitplan, das Paket im Oktober zu verabschieden, ist VW inzwischen abgerückt. Der Autobauer Volkswagen hat insbesondere bei seiner Kernmarke VW Pkw mit hohen Kosten zu kämpfen. Beim Wolfsburger Herzstück von Europas größtem Autokonzern ging die operative Umsatzrendite in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf 3,4 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit blieben von 100 Euro Umsatz nur rund 3,40 Euro Betriebsgewinn im Tagesgeschäft übrig. Ein Jahr zuvor betrug die operative Marge dagegen noch 4,7 Prozent. Die anderen Marken in der sogenannten Markengruppe Core (Skoda, Seat/Cupra, VW Nutzfahrzeuge) konnten hingegen ihre Profitabilität im Jahresvergleich steigern. Volkswagen begründete das schwächere Abschneiden unter anderem mit höheren Produktkosten sowie einer Verschiebung hin zu billigeren Autos. Zudem belastete wie bereits bekannt ein Produktionsausfall eines Zulieferers wegen des Hochwassers in Slowenien im dritten Quartal. VW-Markenchef Thomas Schäfer arbeitet derzeit noch an den Details eines milliardenschweren Sparprogramms für die Massenmarken des Konzerns, um die Rendite zu steigern. Dazu führt er unter anderem Gespräch mit der Arbeitnehmervertretung. Laut Volkswagen geht es insbesondere darum, Geld für Investitionen in Elektroantriebe und den stärkeren Softwareeinsatz im Auto freizuspielen. Nicht nur VW (ALLE dt. Autokonzerne) haben den Klimaschwindel unserer RotGRÜNEN BundesReGierung geglaubt und sich ohne Gegenwehr auf die Elektroschiene setzen lassen: Technikvorsprung weg, preislich nicht konkurrenzfähig gegen China, Kundenwünsche ignoriert, etc. gleichzeitig sorgt RotGRÜN für knappen und teuren Strom (AKW Aus, CO2 Steuer), will D deindustrialisieren. Klingt irgendwie nach Suizidwunsch. Ich hatte es schon mehrfach angesprochen, aber VW ist auf dem Sektor der Elektromobilitaet nicht konkurenzfaehig meiner Meinung. Das koennen die Chinesen besser. VW ist einfach zu teuer. Die Spetialisten sitzen im Ausland und die Rohstoffe auch. Das wird jetzt immer weiter bergab gehen. Aehnlich der deutschen Bank. Scheinbar auch gewollt von der Politik, denn ohne Industrie und ohne Landwirtschaft, wird man schneller klimaneutral . Der Ausstieg aus den Verbrennern wird VW noch stark auf die fuesse fallen ! Man solte die Dieseltechnologie weiterentwickeln. Was war der TDI nicht fuer ein guter Motor... Dass VW bei den E-Autos (noch) nicht konkurrenzfähig ist, könnte man an den Absatzzahlen eventuell erkennen, auch wenn der Konzern weltweit schon zu den Großen gehört, nicht viele Konzerne verkaufen mehr E-Autos. Jetzt aber deswegen wieder auf Verbrenner zu setzen, statt endlich bei den E-Autos voran zu kommen, wäre der sichere Untergang des Konzerns. Man hat aber leider das Gefühl, dass auch bei den deutschen Automobilherstellern zu lange noch von der Vergangenheit geträumt wurde und die Entwicklung der E-Autos daher nur halbherzig erfolgte. Bei Mercedes z.B. herrscht aus diesem Grund jetzt die echte Panik, da sie EQ-Modelle nicht so erfolgreich sind wie gewünscht. Die Dieseltechnologie weiter zu entwickeln, wie von Dir gewünscht, erinnert mich an Nokia, die einst auch nicht überzeugt waren, dass das Smartphone eine Zukunft hat, auch wenn dieser Vergleich vielleicht schon zu oft erwähnt wurde... Aber eine Hoffnung bleibt: VW war schon häufiger etwas später dran als die Konkurrenz, dann aber sehr erfolgreich. Vielleicht kommen ja bald echte Innovationen aus Deutschland (Radnabenmotor, Sparbatterie, Thermomanagement usw.), die den Vorsprung schmelzen lassen. Dazu ein wertiges Interieur und ein erfolgreiches Design...ansonsten ist der Pessimismus berechtigt. Fazit: das E-Auto kommt sicher und flächendeckend. Der Verbrenner stirbt aus, und wer das nicht umsetzt, dem geht es genauso.

