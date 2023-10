Mercedes-Benz verzeichnet Gewinnrückgang im dritten Quartal - Aktie trotzdem attraktiv für Anleger?

Der Stuttgarter Autokonzern Mercedes-Benz hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Dies war auf schwächere Fahrzeugauslieferungen und Engpässe bei einigen Teilen zurückzuführen. Der Nettogewinn sank um sieben Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, lag jedoch über den Prognosen der Analysten. Der Umsatz sank um 1,4 Prozent auf 37,2 Milliarden Euro, da der Pkw-Absatz aufgrund von Teilemangel um rund fünf Prozent zurückging. Die Probleme in der Lieferkette, die während der Coronavirus-Pandemie begannen, haben sich bei den meisten Automobilherstellern weitgehend entspannt, aber es gibt immer noch gelegentliche Probleme, die die Produktion verlangsamen können.Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Autobauer hat mit dem bereinigten operativen Ergebnis und dem Barmittelzufluss die Konsensschätzungen leicht übertroffen. Die Margen im Pkw-Geschäft und im Bereich Mobility signalisieren jedoch eine nachlassende Konjunkturdynamik. Insgesamt enthielten die Zahlen keine Überraschungen.Einige Anleger halten die Kursrückgänge bei Mercedes-Benz und anderen deutschen Autoherstellern für übertrieben. Sie argumentieren, dass bereits viel Negatives in den Kursen eingepreist sei, wie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis und eine hohe Dividendenrendite. Ein anderer Anleger ist überrascht über die negative Reaktion an der Börse, da Mercedes-Benz immer noch einen Nettogewinn von 3,72 Milliarden Euro im Quartal erzielt hat.Trotz der skeptischen Einschätzungen zur Zukunft der deutschen Autohersteller hat Mercedes-Benz starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Es ist dem Unternehmen gelungen, Absatzverluste in China/Asien in anderen Regionen zu kompensieren. Ein Anleger hat daher nachgekauft und schätzt die Dividende auf 5 Euro. Ein Analyst empfiehlt die Aktie zum Halten mit einem Kursziel von 72 Euro, während alle anderen zum Kauf raten.Ein weiterer Anleger fragt nach den geplanten Aktienrückkäufen von Mercedes-Benz und betont, dass dies gute Kaufkurse sind, wenn man mittel- bis langfristig investiert sein möchte. Ein anderer Anleger hofft, dass der Rückgang jetzt ausreichend eingepreist ist, da er sein Geld sonst bald verlieren könnte.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 55,98EUR gehandelt.