Merck mit beeindruckenden Quartalszahlen: Umsatz steigt um 7%, Aktie bleibt jedoch im Minus

Der Pharma-Riese Merck hat im dritten Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf fast 16 Milliarden US-Dollar, während das Nettoeinkommen von 3,25 auf 4,65 Milliarden US-Dollar anstieg. Besonders erfreulich waren die Verkaufszahlen des Krebsmedikaments Keytruda, des HPV-Impfstoffs Gardasil und des Covid-Mittels Lagevrio. Der Umsatz mit Keytruda wuchs um 17 Prozent auf 6,34 Milliarden US-Dollar, während Gardasil 2,59 Milliarden US-Dollar einbrachte. Die größte Überraschung war jedoch das Covid-Mittel Lagevrio, das anstatt der prognostizierten 140 Millionen US-Dollar 640 Millionen US-Dollar einbrachte.Aufgrund der guten Quartalszahlen hat das Management von Merck die Jahresprognose angehoben. Statt 58,6 bis 59,6 Milliarden US-Dollar Umsatz werden nun zwischen 59,7 und 60,2 Milliarden US-Dollar erwartet. Die Aktie von Merck konnte jedoch trotz der positiven Zahlen keine größeren Gewinne verzeichnen und liegt seit Jahresanfang rund sechs Prozent im Minus.Der US-Pharmakonzern Merck & Co hebt aufgrund der guten Geschäfte mit Medikamenten ebenfalls seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Die Nachfrage nach dem Krebsmedikament Keytruda und dem umstrittenen Covid-Medikament ist gestiegen. Die Erlöse mit Keytruda machen 40 Prozent des Umsatzes aus. Die Erlöse für das Gesamtjahr sollen nun zwischen 59,7 und 60,2 Milliarden US-Dollar liegen, während die Erwartungen zuvor bei 58,6 bis 59,6 Milliarden lagen. Beim Gewinn muss der Konzern jedoch weiterhin Abstriche machen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie wird niedriger ausfallen als bisher gedacht.Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Merck um sieben Prozent auf fast 16 Milliarden US-Dollar, was über den Erwartungen der Analysten lag. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,13 Dollar und einem Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls über den Erwartungen.Insgesamt kann Merck mit den guten Quartalszahlen zufrieden sein und hofft, die positive Entwicklung auch im Gesamtjahr fortsetzen zu können. Die Nachfrage nach den Medikamenten Keytruda, Gardasil und Lagevrio ist weiterhin hoch, was zu einem Anstieg des Umsatzes führt. Trotzdem konnte die Aktie von Merck bisher keine größeren Gewinne verzeichnen und liegt seit Jahresanfang im Minus.

