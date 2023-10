Aixtron enttäuscht im dritten Quartal - Aktienkurs bricht ein, aber Analysten sehen Potenzial

Der Chipausrüster Aixtron hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt. Grund dafür war ein Rückgang der Aufträge in den letzten drei Monaten. Zudem kam es aufgrund fehlender Exportlizenzen zu Lieferverzögerungen. Trotzdem bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele und erwartet eine Erholung des Auftragseingangs im laufenden Quartal.Die Nachricht wurde am Markt jedoch negativ aufgenommen. Der Aktienkurs von Aixtron brach vorbörslich zeitweise um rund acht Prozent ein und notiert aktuell im frühen Xetra-Handel 5,9 Prozent schwächer bei 26,85 Euro.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz von Aixtron in den drei Monaten von Juli bis Ende September um 86 Prozent auf 165 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 180 Prozent auf 45,3 Millionen Euro, bei einer EBIT-Marge von 27 Prozent. Der Nettogewinn kletterte um 107 Prozent auf 39,6 Millionen Euro.Für das Gesamtjahr rechnet Aixtron weiterhin mit Umsatzerlösen zwischen 600 und 660 Millionen Euro sowie einer Betriebsgewinnmarge von 25 bis 27 Prozent. Allerdings müssen dafür in den verbleibenden Monaten noch gute Ergebnisse erzielt werden. Nach neun Monaten stehen bisher knapp 416 Millionen Euro Erlöse und eine Marge von 22 Prozent in den Büchern.Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron nach den Zahlen auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 33 Euro festgelegt. Die Auftragseingänge hätten im dritten Quartal zwar unter den Erwartungen gelegen, jedoch sei im vierten Quartal eine starke Erholung zu erwarten. Das Unternehmen dürfte den Jahresausblick bestätigen. Der aktuelle Kurs biete eine Einstiegsgelegenheit.In einer Telefonkonferenz beantwortete das Management von Aixtron Fragen zu verschiedenen Themen, darunter die Prognosen für 2023 und 2024, Exportlizenzen, neue Kunden und neue Systeme. Aixtron bestätigte die Prognosen für das laufende Jahr und gab an, dass Exportlizenzen zwar länger dauern, aber keine Probleme verursachen. Zudem wurde betont, dass die Nachfrage nach G10 GaN von bestehenden und neuen Kunden stark sei.Trotz der positiven Zahlen und der Bestätigung der Jahresziele reagierten die Anleger negativ auf die Nachrichten von Aixtron. Der Aktienkurs brach ein, was möglicherweise auf die enttäuschenden Auftragseingänge und die Lieferverzögerungen zurückzuführen ist. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial für das Unternehmen und empfehlen den Kauf der Aktie.

Die AIXTRON Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 27,68EUR gehandelt.