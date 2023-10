HelloFresh enttäuscht mit Quartalszahlen: Gewinnrückgang und Kundenschwund

Der Kochboxenversender HelloFresh hat im dritten Quartal ein schwächer als erwartetes Kernergebnis gemeldet. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 69,2 Millionen Euro, ein Rückgang von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten einen Gewinn von 70,0 Millionen Euro erwartet. Das Unternehmen musste seine Marketingausgaben erhöhen, um die Kunden zu halten, da sich die Volkswirtschaften wieder geöffnet haben und die Inflation gestiegen ist. Der Aktienkurs von HelloFresh fiel um 13 Prozent auf 21,17 Euro. Die Zahl der aktiven Kunden ging im Vergleich zum Vorquartal von 7,3 Millionen auf 7,1 Millionen zurück und sank im Jahresvergleich um 5,9 Prozent. Der Umsatz sank um drei Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und lag damit leicht unter der Analystenschätzung von 1,83 Milliarden Euro. Auf Basis konstanter Wechselkurse stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent. Der größte Markt von HelloFresh ist Nordamerika, wo im dritten Quartal zwei Drittel des Konzernumsatzes erzielt wurden.Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HelloFresh nach den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen an die Kundenentwicklung, die Auftragslage und den Umsatz verfehlt, mit den operativen Margen aber positiv überrascht, so der Analyst William Woods. Die Konsenserwartungen für einen Margenanstieg im Schlussquartal erschienen jedoch zu ambitioniert.Die Quartalszahlen von HelloFresh sind durchwachsen und kein großer Grund zur Freude. Die Kundenzahl ist enttäuschend, jedoch ist ein Teil des Effekts auf den gestiegenen RTE-Anteil zurückzuführen, der zu höheren Bestellvolumina pro Kunde führt. Wenn HelloFresh mehr Marketing-Budget ins RTE-Segment steckt, werden vermutlich weniger Kunden generiert, aber mit höheren Bestellwerten. MarleySpoon hat ebenfalls seine Quartalszahlen gemeldet und einen Umsatzrückgang von 22,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.Es gibt Bedenken, dass bei HelloFresh mittlerweile ein fester Kundenstamm existiert, der nur bei Gutscheinen bestellt. Es lohnt sich für diese Kunden, das Abo zu kündigen, da es anschließend großzügige Rückholangebote gibt. Dies kostet HelloFresh viel Geld und generiert kaum Neukunden. Es wird diskutiert, ob die Marketingstrategie von HelloFresh richtig ist.Insgesamt sind die Quartalszahlen von HelloFresh enttäuschend, jedoch behauptet sich das Unternehmen im Vergleich zu anderen Anbietern wie MarleySpoon recht gut. Die Kundenzahlen sind enttäuschend, aber HelloFresh hofft, dass mit dem dritten Quartal die schlechtesten Nachrichten überstanden sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in den kommenden Quartalen entwickeln wird.

