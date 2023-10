Anleiherenditen steigen weltweit: Nervosität an den Börsen und Unsicherheit bei EZB-Sitzung

Die steigenden Anleiherenditen in den USA sorgen weltweit für Nervosität an den Börsen und verhindern auch beim Deutschen Aktienindex eine Fortsetzung der Erholung. Die Europäische Zentralbank tagt heute und es wird erwartet, dass der Leitzins unverändert bleibt. Allerdings besteht Unsicherheit hinsichtlich des geldpolitischen Ausblicks, insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Krise im Nahen Osten. Die Energiepreise sind ein wichtiges und unberechenbares Puzzleteil in den geldpolitischen Abwägungen. Die EZB könnte heute einen Plan zur Verkleinerung ihrer Bilanz vorstellen, um gegen die Inflation vorzugehen.In den USA drehen sich politische Abstimmungen seit Tagen nur noch darum, einen geeigneten Kandidaten für den Vorsitz des Repräsentantenhauses zu finden, nicht aber um konkrete Beschlüsse. Ein politischer Durchbruch im Kongress könnte jedoch genau das sein, worauf die Börsen warten. Im Moment sieht es jedoch nicht danach aus. Das Risiko eines Shutdowns in den USA steigt mit jedem Tag, was zu Unsicherheit und einer politischen Hängepartie an den Börsen führt. Die zehnjährigen Renditen sind gestern wieder gestiegen und ein Durchbruch über fünf Prozent könnte zu einem Einbruch im DAX führen.General Motors hat überraschend sein Ziel von 400.000 Elektrofahrzeugen bis Mitte 2024 gestrichen. Die steigenden Preise im ESG-Sektor führen dazu, dass Anleger und Käufer grüne Technologien meiden und wieder auf den Preis schauen. Die Zweifel an der Erschwinglichkeit von Elektrofahrzeugen in einer Zeit, in der alles teurer geworden ist, wachsen in der gesamten Branche.Die Berichtssaison in den USA verläuft bisher durchschnittlich. Die US-Wirtschaft hat sich im dritten Quartal trotz gestiegener Zinsen deutlich beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 4,9 Prozent, was das stärkste Wachstum seit sieben Quartalen ist. Die US-Wirtschaft profitiert weiterhin von einem starken Konsum. Experten warnen jedoch vor einem zunehmenden Gegenwind für die US-Wirtschaft.Die Wachstumsdaten haben den US-Dollar gestärkt, während der DAX frühe Verluste etwas eingegrenzt hat. Die Unsicherheit an den Börsen bleibt bestehen und es wird weiterhin auf Signale für das Ende der saisonalen Schwäche gewartet. Der S&P 500 befindet sich in einem Abwärtstrend und könnte die untere Linie des Aufwärtstrendkanals ansteuern.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 14.620PKT gehandelt.