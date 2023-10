Hypoport-Aktien brechen nach enttäuschendem Ausblick ein, erholen sich aber schnell

Die Aktien des Immobilienfinanzierers Hypoport sind nach einem enttäuschenden Jahresausblick kurzfristig eingebrochen, haben sich jedoch anschließend wieder erholt. Das Unternehmen spürt weiterhin die Schwäche am Immobilienmarkt aufgrund der gestiegenen Zinsen und der hohen Inflation. Der Hypoport-Vorstand rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang von bis zu 25 Prozent, während zuvor ein Rückgang von bis zu 15 Prozent erwartet wurde. Das EBIT soll in einer Bandbreite von zehn bis 15 Millionen Euro liegen, während die bisherige Schätzung bei mindestens zehn Millionen Euro lag.Die Aktien von Hypoport sind mit einem Abschlag von rund zehn Prozent auf 95 Euro in den Handel gestartet, haben jedoch eine außergewöhnliche Aufholjagd hingelegt und notieren aktuell bei 109,10 Euro rund drei Prozent fester. Im dritten Quartal 2023 ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 88 Millionen Euro gesunken. Das EBITDA lag mit rund acht Millionen Euro ebenfalls 15 Prozent unter dem Vorjahreswert. Vor Zinsen und Steuern fiel ein Verlust von etwa einer Million Euro an, nach einem Plus von 0,8 Millionen Euro im Vorjahr.Aufgrund der anhaltenden Schwäche im Segment Immobilienplattform hat Hypoport die Umsatzprognose gesenkt. Dies führte zu einem Einbruch des Aktienkurses um mehr als 11 Prozent. Die Papiere handelten auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2022. Ein Händler sprach von einer fortsetzenden Beeinträchtigung des Immobiliensektors, ausgelöst vor allem von den gestiegenen Zinsen. Weiter nachgebende Haus- und Wohnungspreise sprächen gegen eine Erholung der Handelsaktivitäten. Die Konsensprognose für den Umsatzrückgang 2023 von minus 14 Prozent dürfte nun jedoch nochmals deutlich gekürzt werden, erwartet der Händler.Der Hypoport-Vorstand hat die vorläufigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2023 ausgewertet. Die Umsätze aus den Geschäftsmodellen der privaten Immobilienfinanzierung und der Versicherungswirtschaft haben zur Ergebnisentwicklung beigetragen. Im Segment Immobilienplattform führten jedoch rückläufige Umsätze und hohe Investitionen zu Anlaufverlusten. Aufgrund der weiterhin schwachen Entwicklung in diesem Segment und der verhaltenen Markterholung in der privaten Immobilienfinanzierung reduziert Hypoport seine Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2023 und konkretisiert die EBIT-Prognose. Der Umsatzrückgang wird nun auf bis zu 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschätzt und das Konzern-EBIT auf 10-15 Millionen Euro. Das EBIT des Gesamtjahres wird durch positive Einmaleffekte erreicht werden.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktien von Hypoport weiterentwickeln werden. Die gesenkte Umsatzprognose und die Schwäche im Immobiliensektor könnten den Kurs weiter belasten. Investoren sollten die weitere Entwicklung genau beobachten, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.

Die HYPOPORT Aktie wird aktuell mit einem Plus von +20,00 % und einem Kurs von 111,6EUR gehandelt.