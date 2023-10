Deutsche Wirtschaft zeigt leichte Erholung im Oktober - ifo-Institut überrascht mit positiven Zahlen

Die deutsche Wirtschaft konnte laut dem ifo-Institut im Oktober etwas zulegen. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,9 Punkte, während Experten nur mit einem Anstieg auf 85,9 gerechnet hatten. Die Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen zeigte, dass die Teilnehmer nach zuvor sechs Rückgängen in Folge wieder etwas zufriedener mit den laufenden Geschäften waren. Auch die Manager blickten zum zweiten Mal in Folge weniger pessimistisch auf die kommenden Monate. Allerdings trübten die vorläufigen Einkaufsmanagerdaten von S&P Global das Bild. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober insgesamt wieder eingetrübt. Der Gesamt-Einkaufsmanagerindex gab von 46,4 auf 45,8 Punkte nach. Besonders die Dienstleister waren davon betroffen, während das verarbeitende Gewerbe zum dritten Mal in Folge weniger pessimistisch in die Zukunft blickte. Die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen ist im Oktober erneut zurückgegangen, was zu einem hohen Minus in den Orderbüchern der Unternehmen führte. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben somit insgesamt mau. Es deutet weiterhin vieles darauf hin, dass sich Deutschland mitten in einer Rezession befindet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern beschlossen, die Leitzinsen unverändert zu belassen. Die Inflation ist merklich zurückgegangen und die bisherigen Zinserhöhungen haben stark auf die Finanzierungsbedingungen durchgeschlagen. Die EZB will die weitere Entwicklung und die Wirkung ihrer bereits beschlossenen Zinserhöhungen abwarten. Die vorläufigen Einkaufsmanagerdaten für die Eurozone sehen ähnlich düster aus wie für Deutschland. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Euro-Wirtschaft gab im Oktober auf 46,5 Punkte nach, das niedrigste Niveau seit November 2020. Die rezessiven Tendenzen sorgen für eine sinkende Nachfrage und somit einen nachlassenden Preisdruck. Die charttechnischen Entwicklungen beim europäischen Aktienindex Euro STOXX 50 sind interessanter als die geldpolitischen Entwicklungen. Der Abwärtstrendkanal wurde getestet und bestätigt, was ein Ende der saisonalen Schwäche bedeuten könnte. Allerdings ist auch ein weiteres Korrekturtief möglich.

