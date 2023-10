Ölpreise fallen nach trübem Aktienmarkt und steigenden Ölreserven in den USA - Wochensicht negativ

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen, nachdem sie am Vortag gestiegen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 88,56 US-Dollar, 1,56 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,77 Dollar auf 83,61 Dollar. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten und das stärker als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum in den USA belasteten die Ölpreise. Zudem stiegen die Ölreserven in den USA überraschend, was zu Verkaufsdruck am Ölmarkt führte.Am Freitag stiegen die Ölpreise wieder. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste US-Angriffe in Syrien und die Sorge vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs auf andere Länder im Nahen Osten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 88,64 US-Dollar, 71 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 72 Cent auf 83,96 Dollar. Die Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema am Ölmarkt, was zu deutlichen Preisbewegungen führt. Die Ölpreise sind jedoch auf Wochensicht gefallen. Die geplante Bodenoffensive der israelischen Armee im Gaza-Streifen hat bisher nicht begonnen, was eine weitere Eskalation verhindert.Am Freitag stiegen die Ölpreise erneut deutlich. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste US-Angriffe in Syrien und die Sorge vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs auf andere Länder im Nahen Osten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 89,24 US-Dollar, 1,31 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 1,29 Dollar auf 84,49 Dollar. Der Krieg zwischen der islamistischen Hamas und Israel bleibt das bestimmende Thema am Ölmarkt. Die Ölpreise sind auf Wochensicht jedoch gefallen, da eine geplante Bodenoffensive der israelischen Armee im Gaza-Streifen bisher nicht begonnen hat.Am Donnerstag sind die Ölpreise gefallen, nachdem sie am Mittwoch kräftig gestiegen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 89,71 US-Dollar, 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 48 Cent auf 84,91 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Die Ankündigung Israels, an einer geplanten Bodenoffensive im Gazastreifen festhalten zu wollen, hatte den Ölpreisen am Mittwoch Auftrieb verliehen. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas sorgt weiterhin für starke Kursbewegungen am Ölmarkt. Zudem stieg der Dollar-Kurs, was die Nachfrage nach Rohöl bremst. Die steigenden Ölreserven in den USA belasteten ebenfalls die Notierungen am Ölmarkt.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,85USD gehandelt.