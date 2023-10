Deutschland präsentiert erste Krypto-Briefmarke mit NFT - Brandenburger Tor als Motiv

Deutschland hat seine erste Krypto-Briefmarke vorgestellt. Bundesfinanzminister Christian Lindner und Post-Deutschlandchefin Nikola Hagleitner präsentierten die Marke am Donnerstag in Berlin. Das Postwertzeichen enthält eine Briefmarke für einen 1,60 Euro teuren Großbrief und einen Non-Fungible Token (NFT), einen digitalen Code auf der Blockchain. Die ersten hundert Krypto-Briefmarken kosten 99 Euro, die restlichen 9,90 Euro. Zusätzlich zu den Briefmarken mit NFTs gibt es 800.000 normale Ausgaben des Postwertzeichens. Das Motiv der Marke ist das Brandenburger Tor, dargestellt von einer Künstlichen Intelligenz. Deutschland ist nicht Vorreiter bei Krypto-Briefmarken, da Länder wie Österreich, die Schweiz und Liechtenstein bereits solche Postwertzeichen mit digitalem Code haben.In New York hat der ehemalige Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried mit ausweichenden Antworten bei seinem Betrugsprozess den Unmut des Gerichts auf sich gezogen. Der 31-Jährige musste sich am Donnerstag den Fragen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft stellen und wich dabei oft den Fragen der Anklage aus oder berief sich auf Gedächtnislücken. Bankman-Fried war als Gründer der Kryptowährungsbörse FTX bekannt geworden, die vor rund einem Jahr zusammenbrach. Die US-Justiz wirft ihm vor, Milliarden aus dem Vermögen von FTX-Kunden abgezweigt zu haben, um riskante Geschäfte seines Hedge-Fonds Alameda Research zu finanzieren. Bankman-Fried weist die Betrugsvorwürfe zurück und droht im Falle einer Verurteilung eine lange Haftstrafe.Die Kryptowährungsbörse BingX hat ein umfassendes Update ihrer Krypto-Analyse für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht und hebt dabei STORJ hervor. Der Bericht prognostiziert eine erhöhte Volatilität für Bitcoin im vierten Quartal 2023, deutet jedoch auf eine mögliche Erholung hin. Die Version 2 des Berichts bietet detaillierte Einblicke und Aktualisierungen zur Leistung des Kryptowährungsmarktes und stellt vielversprechende Projekte wie ARB, ANT, AAVE und STORJ vor. BingX ist eine führende Kryptowährungsbörse, die Spot-, Derivate-, Grid- und Copy-Trading-Dienstleistungen anbietet.In einem Forum wird die Einzigartigkeit von Bitcoin betont, da es im Gegensatz zu anderen Währungen nicht einfach gedruckt werden kann. Es wird auch auf die mögliche Genehmigung von Bitcoin-ETFs hingewiesen. Ein Nutzer äußert jedoch Bedenken hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Kosten für die Herstellung von Bitcoin.In einem weiteren Beitrag wird der Betrugsprozess gegen den ehemaligen Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass Bankman-Fried mit ausweichenden Antworten auf die Fragen der Anklage den Unmut des Gerichts auf sich gezogen hat. Bankman-Fried wird vorgeworfen, Milliarden aus dem Vermögen von FTX-Kunden abgezweigt zu haben.Außerdem wird über das Update der Krypto-Analyse von BingX für das vierte Quartal 2023 berichtet. Der Bericht hebt STORJ hervor und prognostiziert eine erhöhte Volatilität für Bitcoin. BingX ist eine führende Kryptowährungsbörse, die Spot-, Derivate-, Grid- und Copy-Trading-Dienstleistungen anbietet.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 34.094$ gehandelt.