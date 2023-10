Euro vor EZB-Zinsentscheidung weiter auf Talfahrt - Anleger halten sich zurück

Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an seine jüngsten Kursverluste angeknüpft. Am Mittag wurde der Euro bei 1,0548 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0576 Dollar festgesetzt. Vor der Zinsentscheidung der EZB halten sich die Anleger zurück. Nach zehn Erhöhungen in Folge dürfte die EZB den Leitzins unverändert belassen. Experten verweisen auf zuletzt schwache Konjunkturdaten und weitere Signale für eine nachlassende Inflation. Mit Spannung erwartet werden Aussagen zu einem möglicherweise früher als geplant beginnenden Auslaufen der Reinvestitionen beim Anleihekaufprogramm Pepp. Die Wirtschaft in der Eurozone schwächelt, während die Konjunktur in den USA trotz Zinserhöhungen auf Wachstumskurs bleibt. Am Nachmittag werden zudem Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA erwartet. Analysten gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft in den Sommermonaten an Kraft gewonnen hat. Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0567 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0540 Dollar festgesetzt. Auf Wochensicht hat der Euro hingegen deutlich an Wert verloren. Der Kurs ist seit Montag um mehr als einen Cent gefallen. Die EZB hatte am Donnerstag den Leitzins erstmals nach zehn Anhebungen in Folge nicht erhöht. Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag werden Wirtschaftszahlen aus den USA erwartet. Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0540 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9487 Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse fest. Der Euro hat am Donnerstag im US-Handelsverlauf zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0562 US-Dollar. Die wie erwartet ausgefallene Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank hatte kaum bewegt. Die Euro-Währungshüter drehten angesichts gesunkener Inflationsraten nach zehn Zinserhöhungen in Folge nicht weiter an der Zinsschraube. Der Chefvolkswirt der Commerzbank , Jörg Krämer, rechnet damit, dass die EZB ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten nicht weiter erhöhen wird, da die Inflation weiter fallen dürfte. Zuletzt wurde immer deutlicher, dass die Wirtschaft in der Eurozone schwächelt, während die Konjunktur in den USA trotz Zinserhöhungen auf Wachstumskurs bleibt.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 1,057USD gehandelt.