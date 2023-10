ProSiebenSat.1 und MFE planen gemeinsame Tech-Investitionen - Keine Zusammenarbeit bei Programminhalten

ProSiebenSat.1 führt Gespräche mit seinem italienischen Großaktionär Media for Europe (MFE) über Synergien, jedoch nicht im Bereich der Programminhalte. Die Gespräche zielen darauf ab, gemeinsam im Bereich Tech zu investieren. Die Mediengruppe MFE, die von der Familie des verstorbenen Politikers Silvio Berlusconi kontrolliert wird, hat vor allem Interesse daran, im europäischen Werbemarkt durch Synergien schlagkräftiger zu werden. Die Gespräche mit MFE beinhalten jedoch keine Zusammenarbeit bei den Programminhalten. Es wurde spekuliert, wie stark sich MFE als Großaktionär bei ProSiebenSat.1 einbringen wird, und zuletzt schien sich das Verhältnis zwischen den beiden Unternehmen etwas aufgewärmt zu haben.Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat eine Klausel bei der Dating-Plattform Parship für teilweise unwirksam erklärt. Betroffen sind Verträge von zahlenden Kunden, die sich automatisch um ein volles Jahr verlängern, sofern sie nicht rechtzeitig gekündigt werden. Das Gericht erklärte, dass dies die Freiheit der Verbraucher zu sehr einschränke. Die automatische Verlängerung bei Verträgen mit einer Laufzeit von 24 Monaten wurde jedoch nicht beanstandet. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte eine Musterfeststellungsklage im Namen von 29 Parship-Kunden erhoben, der sich mehr als 1200 weitere Verbraucher angeschlossen haben. Die Verbraucherzentralen argumentierten, dass Kunden jederzeit fristlos kündigen dürfen sollten, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Daten nicht mehr sicher sind. Das Gericht wies jedoch die Feststellungsanträge zu diesem Punkt zurück. Parship hat seine Geschäftsbedingungen im Februar 2022 geändert, sodass die Mitgliedschaft nun monatlich beendet werden kann.Das Urteil des Gerichts wurde von Parship begrüßt, da es in wesentlichen Punkten der Rechtsauffassung des Unternehmens folgt. Die Verbraucherzentralen müssen zwei Drittel der Verfahrenskosten tragen, während Parship nur ein Drittel tragen muss. Die Kläger müssen ihre Ansprüche in individuellen Klagen beim Amtsgericht geltend machen, um Geld von Parship zurückzubekommen. Parship gehört zum Online-Dating-Angebot des Medienkonzerns ProSiebenSat.1.Insgesamt handelt es sich um zwei separate Nachrichten. Die erste Nachricht betrifft die Gespräche zwischen ProSiebenSat.1 und seinem Großaktionär MFE über Synergien im Bereich Tech. Die zweite Nachricht betrifft das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg bezüglich der Kündigungsmöglichkeiten bei Parship.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 4,98EUR gehandelt.