niiio finance group AG sichert sich Investorenvereinbarung für Expansion und Firmenübernahmen

Die niiio finance group AG, eine Software-as-a-Service-Plattform für Asset- und Wealth-Management, hat eine Investoren- und Gesellschaftervereinbarung mit der Investmentfirma Neptune TopCo GmbH geschlossen. Die Mehrheit der Aktionäre der niiio finance group AG, die zusammen mehr als 68% der Aktien halten, haben diese Vereinbarung unterzeichnet. Neptune TopCo GmbH ist zu 100% im Besitz von Investmentfonds, die von Pollen Street Capital Limited verwaltet oder beraten werden. Pollen Street Capital ist ein Vermögensverwalter mit Fokus auf den Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor und hat seinen Hauptsitz in London. Die Vereinbarung ermöglicht weitere Firmenübernahmen und die Erweiterung des Firmenportfolios der niiio finance group AG.Im Rahmen der Vereinbarung sollen die Unternehmen fundsaccess AG, FundHero S.A. und deren Schwestergesellschaft FinTecc LLC durch die Neptune TopCo GmbH übernommen und anschließend in die niiio finance group AG eingebracht werden. Die Übernahme der drei Unternehmen wurde bereits verhandelt. Zudem wird die MiFID-Recorder GmbH, eine Tochtergesellschaft der fundsaccess AG, als weitere neue Tochtergesellschaft Teil der Unternehmensgruppe werden. Der Vorstand und Aufsichtsrat der niiio finance group AG begrüßen die Investorenvereinbarung und unterstützen deren Umsetzung.Die Parteien der Investorenvereinbarung planen, durch den Erwerb weiterer spezialisierter Software-Anbieter eine Unternehmensgruppe zu schaffen, die europäische Asset- und Wealth-Management-Firmen in allen relevanten Bereichen bedienen kann. Die bisherigen Hauptaktionäre der niiio finance group AG werden ihre Anteile an dieser Gruppe durch eine Beteiligungsgesellschaft halten, an der auch die bisherigen Anteilseigner der fundsaccess AG sowie eine Beteiligungsgesellschaft der Pollen Street Capital Fonds beteiligt sind.Die fundsaccess AG ist ein renommierter Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung für rechtskonforme Anlageberatung im Massengeschäft. Die FundHero S.A. ist ein Anbieter von Risikomanagementlösungen für institutionelle Vermögensverwalter. Die FinTecc LLC wird sich auf Datenentwicklung und Datenmanagement fokussieren und zudem eine Near-Shoring-Lokation für die Softwareentwicklung der Unternehmensgruppe werden.Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt mehrerer Bedingungen. Die bisherige Aktionärin Volksbank BRAWO eG wird beim Abschluss der Transaktion sämtliche ihrer niiio-Aktien an eine Untergesellschaft der Neptune TopCo GmbH verkaufen.Die niiio finance group AG strebt mit dem geplanten Erwerb weiterer Unternehmen an, einer der führenden Anbieter von cloud-basierten SaaS-Plattformen für Asset- und Wealth-Management in Europa zu werden. Die Investorenvereinbarung mit Pollen Street Capital ermöglicht der niiio finance group AG die Umsetzung dieser Strategie.

Die niiio finance group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,26 % und einem Kurs von 0,434EUR gehandelt.