Deutsche Staatsanleihen legen nach EZB-Zinsentscheidung zu - Experten erwarten keine weiteren Zinserhöhungen

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht zugelegt. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,30 Prozent auf 128,33 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,86 Prozent fiel. Die EZB hat beschlossen, angesichts gesunkener Inflationsraten vorerst keine weiteren Zinserhöhungen vorzunehmen. Die Entscheidung wurde von den Finanzmärkten erwartet. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärte, dass eine Diskussion über Zinssenkungen derzeit verfrüht sei. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erwartet, dass die EZB ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten nicht weiter erhöhen wird, da die Inflation weiter fallen dürfte und die Wachstumsprognose der EZB zu optimistisch sei.Vor der Zinsentscheidung der EZB sind die Kurse deutscher Staatsanleihen weiter gesunken, jedoch hielten sich die Verluste im frühen Handel in Grenzen. Der Euro-Bund-Future ging um 0,20 Prozent auf 127,70 Punkte zurück, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,92 Prozent lag. Positive Stimmungsdaten aus der deutschen Wirtschaft belasteten die Kurse der Bundesanleihen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober stieg stärker als erwartet. Marktbeobachter rechnen vor der Zinsentscheidung der EZB nicht mit größeren Impulsen am deutschen Rentenmarkt. Es wird allgemein keine weitere Anhebung der Leitzinsen in der Eurozone erwartet, da die Anleger nach zehn Erhöhungen in Folge eine Zinspause der Notenbank erwarten.Vor der Zinsentscheidung der EZB haben die Kurse deutscher Staatsanleihen etwas zugelegt. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 128,10 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,88 Prozent fiel. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten in der Eurozone veröffentlicht und die Anleger hielten sich vor der Zinsentscheidung der EZB zurück. Experten erwarten, dass die EZB den Leitzins unverändert belassen wird, da zuletzt schwache Konjunkturdaten und Signale für eine nachlassende Inflation vorliegen. Am Vortag waren die Kurse der Bundesanleihen deutlich gesunken, da überraschend positive Stimmungsdaten aus der deutschen Wirtschaft belasteten.Am Freitag sind die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,06 Prozent auf 128,62 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,83 Prozent lag. Nach den deutlichen Kursausschlägen der letzten Tage haben sich die Anleihen stabilisiert. Es fehlte kurz vor dem Wochenende an marktbewegenden Impulsen. Die veröffentlichten Konjunkturdaten bestätigten das Bild einer robusten US-Wirtschaft, da die Konsumausgaben und Einkommen der US-Haushalte im September erneut gestiegen sind. Das Konsumklima hat sich im Oktober zwar eingetrübt, jedoch nicht so stark wie zuvor geschätzt.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 128,9EUR gehandelt.