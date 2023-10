Tarifstreit bei Lufthansa: Neue Tochter City Airlines sorgt für Ärger - Flugbegleitergewerkschaft Ufo lehnt Zugeständnisse ab

Im Lufthansa-Konzern gibt es tarifpolitischen Ärger um die neue Tochter City Airlines, die Zubringerflüge nach Frankfurt und München durchführen soll. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo befürchtet ein schnelles Ende der bestehenden Tochter Lufthansa Cityline, die bisher diese Verbindungen bedient. In den laufenden Tarifgesprächen für den neuen Flugbetrieb verlangt das Unternehmen "erhebliche Zugeständnisse" in Bezug auf Vergütung, Arbeitszeiten, Einsatzbedingungen, Freizeitanspruch und Dienstplangestaltung. Die Gewerkschaft Ufo lehnt dies ab. Der Konzern hat den Start von City Airlines für den Sommer angekündigt und plant Neueinstellungen ab November. Zunächst sollen Eurowings-Flugzeuge vom Typ Airbus A319 eingesetzt werden, später könnten bis zu 40 Airbus A220 oder Embraer E2 hinzukommen. Die Buchung der Flüge erfolgt weiterhin über die Lufthansa.Aufgrund der unsicheren Lage im Gaza-Krieg hat die Lufthansa ihre Flüge nach Israel und in den Libanon für weitere Wochen abgesagt. Die regulären Linienverbindungen von und nach Tel Aviv bleiben für alle Gesellschaften der Lufthansa-Gruppe bis einschließlich 30. November ausgesetzt. Auch die libanesische Hauptstadt Beirut wird bis einschließlich 14. November nicht angeflogen. Das Unternehmen beobachtet die Lage weiterhin intensiv und steht in engem Kontakt mit den Behörden.In einem Forenbeitrag wird die Kritik an den "Weltuntergangspropheten" geäußert, die immer wieder den Untergang der Welt prophezeien. Es wird ironisch darauf hingewiesen, dass die Welt ja angeblich schon mehrmals untergegangen sei.

