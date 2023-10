RTL plant Comeback zu altem Image und neue Reality-Krimi-Show

Der deutsche Fernsehsender RTL plant, zu seinem alten Image zurückzukehren. Die Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, Inga Leschek, erklärte bei den Medientagen München, dass man sich "zurück auf unsere DNA" besinnen wolle. In der Vergangenheit habe es Versuche gegeben, das Image des Senders aufzupolieren und braver zu wirken, jedoch seien diese gescheitert. Leschek betonte, dass diejenigen, die RTL nicht mögen, dies ohnehin nicht mitbekommen hätten, während diejenigen, die den Sender mögen, sich gefragt hätten, was mit RTL passiert sei. Daher wolle man nun einen Schlussstrich ziehen.Zudem denkt RTL über eine Fortsetzung der Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" nach. Leschek bestätigte, dass Gespräche über eine zweite Staffel stattfinden. Bei der Show müssen die Teilnehmer herausfinden, wer von ihnen ein Lügner ist. Die Zuschauer kennen die Zuteilung der Teilnehmer in "Loyale" und "Verräter". Die erste Staffel wurde von RTL vorab in der Mediathek gezeigt und zeitversetzt im TV-Programm ausgestrahlt. Prominente wie ChrisTine Urspruch, Mariella Ahrens, Sabrina Setlur und Claude-Oliver Rudolph nahmen an der Show teil.Die Entscheidung von RTL, zu seinem alten Image zurückzukehren, kommt nicht überraschend. In den letzten Jahren hatte der Sender versucht, sein Programm zu diversifizieren und neue Zielgruppen anzusprechen. Dies führte jedoch nicht zu den gewünschten Ergebnissen. RTL hat in den letzten Jahren Zuschauer verloren und kämpft mit sinkenden Werbeeinnahmen. Die Rückbesinnung auf das alte Image könnte dazu dienen, die treuen Zuschauer zurückzugewinnen und das Vertrauen in den Sender wiederherzustellen.Die mögliche Fortsetzung der Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" ist ein weiterer Schritt von RTL, um sein Programm attraktiver zu gestalten. Reality-Shows sind bei den Zuschauern beliebt und können hohe Einschaltquoten erzielen. Die erste Staffel der Show war ein Erfolg und eine zweite Staffel könnte das Interesse der Zuschauer weiter steigern.Es bleibt abzuwarten, wie sich die Rückbesinnung auf das alte Image und die mögliche Fortsetzung der Reality-Krimi-Show auf die Zuschauerzahlen und die Werbeeinnahmen von RTL auswirken werden. Der Sender steht vor der Herausforderung, sich in einem immer stärker umkämpften Markt zu behaupten und seine Position als einer der führenden deutschen Fernsehsender zu festigen.

