QYOU Media und Coolita schließen Partnerschaft zur Ausweitung des Connected-TV-Vertriebs und bieten weltweiten Zugang zu QYOU Medias Kanälen

QYOU Media, ein Unternehmen, das Inhalte von Social-Media-Stars und Machern digitaler Inhalte produziert und vertreibt, hat eine Partnerschaft mit Coolita angekündigt, um seinen Connected-TV-Vertrieb für QPlay+ und seine Kanäle auszuweiten. Durch diese strategische Allianz erhalten Coolita-Nutzer in Indien und weltweit einfachen Zugang zum Streaming von QYOU Media Indiens wachsendem Portfolio von FAST-Kanälen auf einer kostenlosen, werbefinanzierten Basis. Das Wachstum von Connected TV in Indien wird voraussichtlich 45 Millionen Haushalte im Jahr 2025 erreichen. Die Partnerschaft mit Coolita, einer weltweit führenden Smart-TV+OS-Marke, ermöglicht es QYOU Media, sein digitales Angebot im Connected TV in Indien weiter zu stärken und seine einzigartigen kuratierten Kanäle einem globalen Publikum anzubieten. Coolita ist bekannt für sein innovatives Betriebssystem für Großbildschirme, das Nutzern weltweit die besten audiovisuellen Inhalte und ein außergewöhnliches Serviceerlebnis bietet. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig und hat bereits mehr als 2 Millionen Großbildgeräte mit dem Coolita-System in Indien ausgeliefert. Curt Marvis, CEO von QYOU Media, kommentierte die Partnerschaft als weiteren Meilenstein in der Mission des Unternehmens, Zuschauern in Indien und weltweit erstklassige Unterhaltung über Connected TV zu bieten. Die Connected/Smart-TV-Branche wächst sowohl in Indien als auch weltweit in einem noch nie dagewesenen Tempo. Die Werbeeinnahmen im Bereich Connected/Smart-TV haben weltweit einen rasanten Anstieg erfahren und einen Umsatz von 25,9 Milliarden Dollar erzielt. QYOU Media ist eines der am schnellsten wachsenden Creator-Media-Unternehmen und produziert, vertreibt und vermarktet Inhalte, die von Social-Media-Influencern und digitalen Content-Stars erstellt wurden. Das Unternehmen erreicht jeden Monat mehr als eine Milliarde Verbraucher auf der ganzen Welt.

