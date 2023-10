Vinci verzeichnet starken Umsatzanstieg von 12% und beeindruckenden Auftragseingang - Analysten sehen Potenzial für Kurssteigerungen

Der französische Mischkonzern Vinci konnte in den ersten neun Monaten des Jahres von einem starken Flughafen- und Energiegeschäft profitieren und verzeichnete einen deutlichen Umsatzanstieg. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro. Im dritten Quartal legten die Umsätze um 9 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro zu. Der Auftragseingang im Energie- und Baugeschäft stieg in den ersten neun Monaten um 16 Prozent auf 47,8 Milliarden Euro, im dritten Quartal betrug der Zuwachs 13 Prozent. Der Bestand des Neugeschäfts lag Ende September bei 63,3 Milliarden Euro, ein Plus von zehn Prozent.Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vinci nach Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 123 Euro festgelegt. Der französische Mischkonzern habe solide abgeschnitten, so Analyst Harry Goad. Dies untermauere seine positive Sicht auf die Aktien.Vinci ist ein französischer Mischkonzern, der in den Bereichen Bau, Energie und Konzessionen tätig ist. Das Unternehmen betreibt unter anderem Flughäfen, Autobahnen und Energieanlagen. Vinci ist einer der größten Baukonzerne der Welt und beschäftigt rund 222.000 Mitarbeiter.Die positiven Geschäftszahlen von Vinci spiegeln die gute Entwicklung des Unternehmens wider. Insbesondere das Flughafen- und Energiegeschäft trugen zu dem Umsatzanstieg bei. Der Konzern profitiert von einem vollem Auftragsbuch und einem starken Auftragseingang. Analysten bewerten die Aktien von Vinci weiterhin positiv und sehen Potenzial für Kurssteigerungen.Vinci ist ein wichtiger Akteur in der französischen Wirtschaft und spielt auch international eine bedeutende Rolle. Das Unternehmen ist an zahlreichen Großprojekten beteiligt und hat eine starke Marktposition. Die guten Geschäftszahlen von Vinci sind ein Indikator für die positive Entwicklung der französischen Wirtschaft insgesamt.Insgesamt zeigt sich, dass Vinci von einem starken Flughafen- und Energiegeschäft profitiert und deutlich mehr umgesetzt hat. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro. Der Auftragseingang im Energie- und Baugeschäft legte um 16 Prozent auf 47,8 Milliarden Euro zu. Analysten bewerten die Aktien von Vinci weiterhin positiv und sehen Potenzial für Kurssteigerungen. Vinci ist ein wichtiger Akteur in der französischen Wirtschaft und spielt auch international eine bedeutende Rolle.

