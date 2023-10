Siltronic: Jefferies sieht Potenzial für Kursanstieg, Hauck Aufhäuser bleibt skeptisch

Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic nach Vorlage der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Laut Analyst Constantin Hesse hat der Waferhersteller trotz der weiterhin schwachen Nachfrage gut abgeschnitten und die Konsensschätzungen übertroffen. Er geht davon aus, dass die Talsohle nun hinter dem Unternehmen liegt.Hauck Aufhäuser Investment Banking hingegen hat die Einstufung für Siltronic nach den Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich schreibt, dass das dritte Quartal des Halbleiterzulieferers besser als erwartet verlaufen sei. Allerdings sieht er die Angebotsüberhänge am Markt im kommenden Jahr als Gefahr für Preise und Margen.Siltronic ist ein Waferhersteller und gehört zur Wacker Chemie AG. Das Unternehmen stellt Siliziumwafer her, die als Grundlage für die Produktion von Halbleitern dienen. Die Nachfrage nach Halbleitern ist in den letzten Monaten aufgrund verschiedener Faktoren, wie beispielsweise der weltweiten Chipknappheit und der schwachen Automobilindustrie, gesunken. Dennoch konnte Siltronic trotz der schwachen Nachfrage gute Ergebnisse erzielen und die Erwartungen der Analysten übertreffen.Jefferies ist optimistisch für die Zukunft von Siltronic und sieht das Unternehmen auf einem guten Weg, um sich von der schwierigen Phase zu erholen. Das Kursziel von 100 Euro zeigt das Potenzial für eine positive Kursentwicklung.Hauck Aufhäuser Investment Banking hingegen bleibt skeptisch und sieht die Angebotsüberhänge am Markt als Risiko für Siltronic. Die Preise und Margen könnten unter Druck geraten, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt.Die Meinungen der Analysten sind geteilt, was die weitere Entwicklung von Siltronic betrifft. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in den kommenden Quartalen entwickeln wird und ob es gelingt, die Nachfrage wieder anzukurbeln.

Die SILTRONIC AG Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 79,70EUR gehandelt.