EZB lässt Zinsen unverändert trotz gesunkener Inflation - Konjunktursorgen wachsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat beschlossen, die Zinsen unverändert zu lassen. Trotz gesunkener Inflationsraten nach zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen sieht die EZB derzeit keinen Bedarf für weitere Zinserhöhungen. Die EZB wird weiterhin die Datenlage beobachten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Eine Diskussion über Zinssenkungen sei jedoch zu diesem Zeitpunkt verfrüht. Die Sorgen um die Konjunktur sind zuletzt gewachsen.Die US-Wirtschaft hat sich im dritten Quartal trotz gestiegener Zinsen deutlich beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent, das stärkste Wachstum seit sieben Quartalen. Volkswirte hatten im Schnitt nur ein Wachstum von 4,5 Prozent erwartet. Experten bezeichnen die Konjunktur als "bemerkenswert robust".In den USA sind die schwebenden Hausverkäufe im September überraschend gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verkäufe um 1,1 Prozent, während Volkswirte einen Rückgang um 2,0 Prozent erwartet hatten. Im August waren die Verkäufe um 7,1 Prozent gesunken.Russland plant, sein Militärbudget im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine auf fast ein Drittel des Gesamthaushalts zu erhöhen. Der Verteidigungsetat soll 2024 auf 10,8 Billionen Rubel (etwa 110 Milliarden Euro) ansteigen. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben im kommenden Jahr auf geplante 36,7 Billionen Rubel (370 Milliarden Euro).Die Steuerschätzung für das kommende Jahr zeigt, dass es kaum Spielraum für neue Ausgaben oder Entlastungen von Bürgern und Unternehmen gibt. Der Bundesetat für 2024 kann um magere 3,8 Milliarden Euro erhöht werden. Finanzminister Christian Lindner betonte, dass es keinen "Deus Ex Machina" geben werde, der Milliarden beschert.In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im September deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Bestellungen um 4,7 Prozent zu, während Volkswirte nur einen Anstieg um 1,9 Prozent erwartet hatten. Im Vormonat waren die Aufträge um 0,1 Prozent gesunken.Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind stärker gestiegen als erwartet. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Anträge um 10.000 auf 210.000.Die türkische Notenbank hat den Leitzins erneut massiv erhöht, um die hohe Inflation einzudämmen. Der Leitzins stieg um 5,0 Prozentpunkte auf 35,0 Prozent.Ab dem Jahreswechsel kann der Bund mit deutlichen Mehreinnahmen durch einen höheren CO2-Preis und eine Rückkehr zum regulären Umsatzsteuersatz in der Gastronomie und bei Gas- und Fernwärme rechnen. Die Änderungen könnten zu etwa 7,2 Milliarden Euro Mehreinnahmen führen. Energieversorger kritisieren die Maßnahme.Die Steueränderungen könnten theoretisch noch geändert werden, jedoch gibt es derzeit keine konkreten Pläne dafür. Die Steuerschätzung zeigt, dass der Staat im kommenden Jahr nur rund 1,9 Milliarden Euro mehr Steuern einnehmen wird als im Frühjahr gedacht. Es gibt daher kaum Spielraum für neue Ausgaben oder Entlastungen.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.