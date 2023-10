MTU übertrifft Erwartungen: JPMorgan und UBS bestätigen positive Einstufungen nach Quartalszahlen

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für den Triebwerkhersteller MTU nach Vorlage der Quartalszahlen bestätigt. Das Unternehmen habe sowohl beim operativen Ergebnis (Ebita) als auch beim Free Cashflow besser abgeschnitten als erwartet, so der Analyst David Perry. Daher belässt JPMorgan die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro. Perry sieht eine Erholung des Unternehmens.Auch die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einstufung für MTU nach den Quartalszahlen beibehalten. Der Triebwerksbauer habe die Erwartungen leicht übertroffen und ein positives Update zu den Qualitätsproblemen bei Getriebefan-Triebwerken gegeben, so die Analystin Kseniia Maslova. Sie belässt die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro. Besonders positiv überrascht habe die Profitabilität im Geschäft mit der Instandhaltung zivil genutzter Flugzeuge.Die Quartalszahlen von MTU haben sowohl bei JPMorgan als auch bei UBS für positive Reaktionen gesorgt. Beide Banken sehen das Unternehmen auf einem guten Weg und erwarten eine weitere Erholung. Die Einstufungen wurden daher bestätigt und die Kursziele beibehalten.MTU ist ein deutscher Triebwerkhersteller, der unter anderem Motoren für Flugzeuge und Industrieanlagen produziert. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit mit Qualitätsproblemen bei Getriebefan-Triebwerken zu kämpfen, konnte jedoch nun ein positives Update zu diesen Problemen geben. Die Profitabilität im Geschäft mit der Instandhaltung zivil genutzter Flugzeuge hat die Analysten ebenfalls positiv überrascht.Die Aktie von MTU hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung verzeichnet. Die Quartalszahlen könnten dazu beitragen, dass dieser Trend weiter anhält. Die Einstufungen von JPMorgan und UBS zeigen das Vertrauen der Analysten in die Zukunft des Unternehmens.Es bleibt abzuwarten, wie sich MTU in den kommenden Quartalen entwickeln wird. Die Analysten sind jedoch optimistisch und sehen das Unternehmen auf einem guten Weg. Die Quartalszahlen haben gezeigt, dass MTU die Erwartungen übertreffen kann und die Probleme mit den Getriebefan-Triebwerken in den Griff bekommt. Dies könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 175,8EUR gehandelt.