"Wenn alle auf eine todsichere Sache spekulieren, geht es meist schief"

Martin Kerscher: Warum ist Psychologie so wichtig an der Börse?



Stefan Riße: Weil die Kurse nur mittelbar bestimmt werden von fundamentalen Daten oder von Nachrichten, was die Geldpolitik betrifft oder geopolitische Nachrichten. Wenn wir sie erfahren haben, bewegen sich ja nicht automatisch die Kurse.

Sie bewegen sich ja erst, wenn Marktteilnehmer handeln, indem sie sie Aktien anbieten oder nachfragen. Es gibt eine große Schar von Anleger, das sind Menschen, die sind getrieben durch Emotionen. Da kann Gier eine Rolle spielen, da kann auch Angst und Panik eine Rolle spielen, wie wir immer wieder erleben.