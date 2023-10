Kissigs Kloogschieterei: Gezeitenwechsel mit Nebenwirkungen

Geht euch das ständige Rumlamentieren über Inflation, Zinsen und Wirtschaftsabschwung langsam auf die Nerven? Mir auch. Aber es nützt ja alles nichts, denn dies sind nun mal die bestimmenden Themen für die Börsenentwicklung und darüber hinaus. Höhere Zinsen sorgen für neue Rahmenbedingungen!

" nannte Starinvestor Howard Stanley Marks sein viel beachtetes Memo von Ende 2022 und auf Marks sollte man ruhig hören. Immerhin sagt Warren Buffett , sobald ein neues Memo von Marks in seinem Postfach lande sei dies das erste, was er lese. Mit "" zielt Marks auf die veränderte Zinslandschaft ab und erklärt, die Zinsen würden im Grunde seit mehr als 40 Jahren fallen und hätten ganze Generationen von Anlegern geprägt. Aber diese Phase sei nun vorbei und zwar für längere Zeit. Und das hat Konsequenzen.

Alle Geschäftsmodelle, die auf einem hohen Fremdkapitalhebel basieren, geraten ins Schleudern. Der Abwärtssog bei Immobilienpreisen und –aktien ist kein Zufall. Dabei beträgt der Zinsunterschied nur 4 bis 5 %, das gab es auch schon früher. Aber es ist ein großer Unterschied, ob 9 % statt 4 % oder 6 % statt 1 % bezahlt werden müssen. Denn die vorherige Kalkulationsgrundlage war eine andere. Wer sich 1 Million Euro zu 1 % geliehen hat, bezahlte dafür 10.000 Euro an Zinsen pro Jahr. Bei 6 % sind es 60.000 Euro. Und diese 50.000 zusätzlichen Euro müssen erstmal verdient werden – und zwar jedes Jahr aufs Neue.

Je weniger Investitionen man tätigen muss, je weniger Kredite man benötigt, desto besser steht man da. Aber viele kommen ohne Kredit nicht aus. So auch die meisten Regierungen. Joe Biden hat innerhalb von nur 4 Monaten 1,6 Billionen Dollar an neuen Schulden aufgenommen und das kostet den US-Haushalt nun mehr als 50 Milliarden Dollar an Zinsen pro Jahr. Zusätzlich. Und es sind nicht nur die neuen Schulden, die drücken, sondern auch die alten, deren Zinskonditionen auslaufen. Neue US-Anleihen kosten demnächst auch viel mehr Zinsen, so dass der Anteil der Zinsen an den gesamten US-Ausgaben im Haushalt Richtung 25 % stürmt. Unbezahlbar! Daher muss entweder gespart werden oder aber die Schulden müssen entwertet werden. Oder die Zinsen müssen sinken. Und es wird wohl auf sinkende Notenbankzinsen und eine höhere Inflation hinauslaufen. Für eine längere Zeit.