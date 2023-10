Top-Artikel der Kalenderwoche 43/23 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der Wasserstoffspezialist Nel Asa wird am Mittwoch die Ergebnisse für das dritte Quartal präsentieren. Im Vorfeld senken Analysten die Daumen – bis auf einen.

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Schockwellen am Markt aus Richtung Siemens Energy. Die Aktie verliert über ein Drittel an Wert. Was ist passiert?

Nach drastischen Kursverlusten vermeldete das Wasserstoffunternehmen Nel Asa seine Zahlen zum dritten Quartal. Eine positive Überraschung blieb dabei aus.

Amazon wird heute Abend nach US-Marktschluss die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlichen. Was erwarten Analysten und wo liegt der faire Wert der Aktie?

Volkswagen hat gestern seine endgültigen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Analysten reagieren und passen ihre Kursziele an. Rein, raus oder an der Seitenlinie bleiben?

Im Rahmen einer Branchenstudie äußert sich JPMorgan wenige Tage vor den BASF-Earnings positiv über den deutschen Chemiesektor.

Goldman Sachs hat das Kursziel für Nel ASA drastisch von 20 auf 11 norwegische Kronen (0,93 Euro) reduziert, behält jedoch die Einstufung "Buy" bei, was der Aktie nicht hilft. Sie verliert mehrere Prozentpunkte.

Nvidia-Aktien stehen unter Druck, nachdem die US-Regierung neue Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China angekündigt hatte. Doch laut der Investmentbank Itau BBA könnten sich für Anleger jetzt Kaufchancen ergeben.

Der Elektrofahrzeug-Hersteller hat im Schiedsverfahren gegen den Gründer und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Trevor Milton einen Sieg verbuchen können. Die Aktie gewinnt deutlich.

Der Stuttgarter Autokonzern Mercedes-Benz bekommt den härteren Wettbewerb zu spüren und leidet unter Engpässen. Die Zahlen im Einzelnen.