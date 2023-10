DAX erneut unter Druck, Jahresendrallye bisher nicht in Sicht

Vom Big Picture aus der Wochenanalyse vom 23.10.2023 ausgehend, befanden wir und bereits auf einem neuen Monatstief, was gleichzeitig auch ein Mehrmonatstief darstellte (Rückblick):

Entsprechend schwach starteten wir mit diesem Momentum auch in die neue Woche und markierten direkt weitere Tiefs. Eine Erholung zur Wochenmitte und damit auch zu dieser gezeigten Trendlinie am Mittwoch sorgte für eine kurzfristige Euphorie, die auch direkt wieder abverkauft wurde:

So kam es bis zum Wochenausklang erneut zu einem Test des Bereichs unter 14.700 Punkten. Mit drei ähnlichen Notierungen in diesem Bereich könnte sich nun hier zumindest ein Zwischen-Boden herausbilden:

Entsprechend war meine letzte Trading-Idee vom Freitag auch auf steigende Kurse hin ausgerichtet und per Stopp-Buy an dieser Schwelle angesiedelt:

Auf dem Weg dahin wurden zudem zwei GAPs hinterlassen, die für unser Trading spannend werden sollten:

Ob sich eine neue Chance zur Oberseite und damit zu der nun sehr weit entfernten Trendlinie ab dem Jahreshoch abzeichnet, muss die kommende Woche zeigen:

Im Big Picture vollzog der DAX damit einen neuen Bewegungsarm auf der Unterseite und rückte damit potenziell auch diese weiteren Supports in Sichtweite:

Die bisher sehr negative Oktoberbilanz ist hier noch einmal aufgelistet:

Darauf schauen wir auf die internationalen Märkte.

Wall Street im Big Picture weiter skeptisch

Die Zinsangst bleibt nach den jüngsten US-Daten und dem starken BIP in den USA hoch. Dies ist hier dargestellt:

So fielen die Wall Street Indizes auch deutlich stärker, als die anderen internationalen Aktienbarometer:

Blicken wir auf den Nasdaq als "Schlusslicht", ist hier auch noch mit weiteren Abschlägen bis unter 14.000 zu kalkulieren:

Etwas optimistischer schaut der Dow Jones aus, der nun seine Range seit November 2022 einmal durchlaufen hat und an der unteren Kante damit eine Stabilisierung erhalten könnte:

Da wir hier ebenfalls nahe der Tages- und Wochentiefs schlossen, ist für die neue Woche als erste Implikation auch für DAX ein weiterer Abschwung und damit ein neuer Test der DAX-Tiefs zu erwarten.

Was steht an Terminen zum Wochenstart an?

Termine für die letzten Oktobertage 2023

Die Woche startet mit den BIP-Daten aus Deutschland. Es folgen Inflationsdaten in Form der Verbraucherpreise aus Deutschland am Nachmittag.

Der Dienstag zeigt dann die Verbraucherpreise aus Europa auf und zum Monatsstart November wird der ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA am Nachmittag sowie die FED-Sitzung am Abend mit Spannung erwartet.

Hier sind diese genannten Daten mit allem Prognosen einmal zusammengefasst:

Weitere Quartalszahlen dieser neuen Woche habe ich Dir hier hinterlegt. Vor allem Apple, AMD und Paypal dürften spannend werden:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

