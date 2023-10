Kritik aus FDP und CDU an UN-Enthaltung Deutschlands zu Gaza

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Enthaltung in der UN-Vollversammlung bei der Abstimmung über eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Situation im Gazastreifen stößt bei der FDP auf Unverständnis. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte dem "Tagesspiegel" (Montag): "Das Votum des Außenministeriums ist enttäuschend und nicht nachvollziehbar." Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte dazu am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", er habe mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dazu noch nicht sprechen können. "Ich nehme nur wahr, dass die Hamas das Votum feiert und Israel stark kritisiert", sagte der FDP-Chef.

Unabhängig von der Entscheidung wolle er für die Bundesregierung klarstellen, dass Deutschland an der Seite Israels stehe und um dessen Recht auf Selbstverteidigung wisse. Auf der anderen Seite stehe die Terrororganisation Hamas, die zum Ziel habe, den Staat Israel zu vernichten.