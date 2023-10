Israel bestellt russischen Botschafter ein

Terroristen der Hamas hatten am 7. Oktober Israel überfallen und im Grenzgebiet Massaker angerichtet. Mehr als 1400 Menschen wurden getötet. Rund 230 weitere wurden in den Gazastreifen verschleppt. Unter ihnen sind auch russische Staatsbürger./stz/DP/men

Diplomaten des russischen Außenministeriums waren am Donnerstag in Moskau mit Hamas-Repräsentanten zusammengekommen. Dabei sei über die Freilassung ausländischer Geiseln gesprochen worden, hieß es aus dem russischen Ministerium. Zudem sei die Evakuierung russischer und anderer ausländischer Staatsbürger aus dem Gazastreifen Thema gewesen.

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat nach einem Besuch von Vertretern der islamistischen Hamas in Moskau den russischen Botschafter einbestellt. Anatoli Wiktorow sei ins Außenministerium vorgeladen worden, teilte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums am Sonntag in Tel Aviv mit.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer