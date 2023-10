Apple, AMD, BASF: Viel Earnings-Zündstoff für positive Überraschungen?

Meine Warnungen der letzten Monate haben sich inzwischen bestätigt. Ab dem Wendepunkt nach den Nvidia-Zahlen ging es immer schneller und immer weiter abwärts in den Märkten. Letzte Woche hat es dann auch den Nasdaq 100 erwischt. Nach den Zahlen von Alphabet und Meta folgte eine Abwärtsbewegung, die es in sich hatte.



Inzwischen ist die Stimmung schlecht und die Top-Muster in Form der verschiedenen Schulter-Kopf-Schulter Formationen finden sich in vielen Medien. Die Märkte abseits des Nasdaq sind um zehn Prozent gefallen, die Mid- und Small-Caps teilweise deutlich mehr. Der S&P 500 hat seine erwartete Bewegung aus der Top-Formation abgearbeitet.



Nächste Woche sind wir weiter tief in der Earnings-Seasons und mit Apple wartet das nächste Schwergewicht, daneben auch AMD, Amgen, Qualcomm und Booking sowie BMW, Uniper, BASF und Vonovia auf deutscher Seite, viel Zündstoff um die Marktteilnehmer einmal mehr zu überraschen. Ich bin positiv gestimmt.

Autor: Lars Wißler für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

