Letzter Tag der FII7 in Riad mit Debatte über KI; im Vorfeld des COP28-Gipfels wurden Umweltinvestitionen in Billionenhöhe vereinbart

Weitere Vortragende waren John Curtius, Gründer von Cedar Investment Management, Laurence Moroney, Lead AI Advocate bei Google, sowie Rami Qasem, EVP und Chief Commercial Officer von Beyond Limits.

Auf dem KI-Gipfel wurden jüngste Daten von Goldman Sachs Economics erörtert, wonach die weltweiten Investitionen in KI bis zum Jahr 2025 auf 200 Mrd. Dollar steigen könnten. Dies zeigt, dass KI das Potenzial hat, die Produktivität zu revolutionieren und Geschäftsprozesse neu zu gestalten, während sie in der Wirtschaft und in der Gesellschaft breitere Anwendung findet.

Nicolas Carey, Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender von Blockchain.com, sagte: „KI und die Zukunft der Finanzdienstleistungen werden eng miteinander verknüpft sein. Es ist kein Zufall, dass Technologien wie Blockchain und KI gleichzeitig auftauchen. Sie sind hochgradig symbiotisch, man braucht eine Menge Informatik und eine Menge Fähigkeiten, um zu verstehen, was diese Informatik einem offenbart."

In den Diskussionen wurde erörtert, wie globale Regulierungsbehörden, nationale Gesetzgeber und Organisationen für die Entwicklung von Normen damit beginnen, Rahmenwerke zu entwickeln, um den Nutzen der KI für die Gesellschaft zu maximieren und gleichzeitig bekannte und unbekannte Risiken zu mindern.

Eine spezielle Konferenz zu den Kohlenstoffmärkten des globalen Südens brachte Interessenvertreter aus dem globalen Süden unter dem Banner gegenseitiger Zusammenarbeit zusammen, um eine gemeinsame Agenda festzulegen und gewünschte Ergebnisse im Vorfeld der COP28 zu definieren.