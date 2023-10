Neues Tool zur Reduzierung der 5,4 Billionen US-Dollar ESG-Investitionslücke in aufstrebenden Märkten

Das Future Investment Initiative (FII) Institute veröffentlicht das „Inclusive ESG Tool" und den dazugehörigen „Inclusive ESG Score", um Unternehmen in aufstrebenden Märkten und globalen Investoren zu helfen, Investitionen zu erschließen.

Trotz eines weltweiten Anstiegs nachhaltiger Investitionen in den letzten Jahren fließen weniger als 10 Prozent des weltweiten ESG-Kapitalflusses in aufstrebende Märkte.

Nach dem Erfolg des Inclusive ESG Framework, das vom FII Institute im Jahr 2022 entwickelt wurde, hat das FII Institute in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit ESG Book ein Online-Tool und einen Score für Investoren entwickelt, um die ESG-Leistung zu analysieren und bessere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Der Inclusive ESG Score schließt Datenlücken bei der Analyse von aufstrebenden Märkten und identifiziert Unternehmen, die ESG-Faktoren Priorität einräumen und gleichzeitig ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum fördern.

Der Inclusive ESG Score ist die Grundlage für das Inclusive ESG Ranking, das die 250 nachhaltigsten Unternehmen der aufstrebenden Märkte identifiziert und auf der 7 . Ausgabe der Flaggschiff-Konferenz des FII Institute in Riad, FII, vorgestellt wurde.

Ausgabe der Flaggschiff-Konferenz des FII Institute in Riad, FII, vorgestellt wurde. Das neue Tool hat das Potenzial, die ESG-Investitionslücke von 5,4 Billionen US-Dollar in den aufstrebenden Märkten zu verringern.

RIAD, Saudi-Arabien und LONDON, 29. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative (FII) Institute, eine globale gemeinnützige Stiftung, die sich der Bewältigung globaler Herausforderungen widmet, hat auf der jährlichen FII-Flaggschiff-Konferenz sein Inclusive ESG Tool and Score vorgestellt, um die Qualität der ESG-Daten in aufstrebenden Märkten zu verbessern und Unternehmen in diesen Märkten zu befähigen, Finanzflüsse zu erhalten. Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit ESG Book entwickelt, einem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten und -technologien.

Das Inclusive ESG Tool des FII Instituts wurde entwickelt, um Unternehmen in diesen Märkten bei der Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen und -ergebnisse zu unterstützen und gleichzeitig Anlegern dabei zu helfen, aktuelle und zukünftige Leistungsträger zu identifizieren.

Während ESG-Investitionen in den letzten zehn Jahren stark zugenommen haben und heute schätzungsweise 38 Billionen US-Dollar an nachhaltigkeitsorientierten Vermögenswerten weltweit verwaltet werden, entfallen auf die Schwellenländer weiterhin weniger als 10 Prozent der ESG-Kapitalflüsse, obwohl sie 58 Prozent des globalen BIP ausmachen. Das neue Inclusive ESG Tool hat das Potenzial, eine ESG-Investitionslücke von 5,4 Billionen US-Dollar in den aufstrebenden Märkten zu verringern1.