Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2024 (GJ2024) bekannt

Vertragsorganisation für Entwicklung und Herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO): – Anhaltender Auftragseingang im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) - über 40 % mehr Aufträge (Entwicklung und neue kommerzielle Aufträge) im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H1GJ24) im Vergleich zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 23 (H1GJ23) erhalten. – Gute Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 24 (GJ24) dank besserer Abwicklung und robuster Nachfrage nach unserem differenzierten Angebot. Die jüngsten Auftragseingänge beinhalteten einen höheren Anteil an innovationsbezogenen Arbeiten sowie einen beträchtlichen Anteil an kommerziellen Fertigungsaufträgen für patentgeschützte Moleküle – Der Umsatzbeitrag von differenzierten Angeboten ist vom Geschäftsjahr 21 (GJ21) bis zum Geschäftsjahr 23 (GJ23) mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 19 % gewachsen und machte im Geschäftsjahr 23 (GJ23) etwa 37 % des CDMO-Umsatzes aus – Höhere Nachfrage nach unserem Geschäft mit generischen Wirkstoffen im Vergleich zum Vorjahr – Verbesserung der Rentabilität unseres CDMO-Geschäfts aufgrund von Umsatzwachstum, günstigem Umsatzmix, Normalisierung der Rohstoffkosten und Initiativen zur Kostenoptimierung – Erster Umsatzmeilenstein in der vergrößerten Anlage in Grangemouth im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) erreicht. Dieser Ausbau stärkt unsere Präsenz auf dem Markt für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate – Beibehaltung unserer nachweislichen Qualität – Fünf Anlagen (Digwal, Pithampur, Riverview, Sellersville und Lexington), die rund 50 % unseres CDMO-Umsatzes erwirtschaften, haben seit November 2022 Inspektionen der US-amerikanischen FDA erfolgreich bestanden Complex Hospital Generics (CHG): – Stetiges Wachstum unseres CHG-Geschäfts, vor allem aufgrund eines gesunden, volumenbasierten Wachstums bei den Produkten der Inhalationsanästhesie (IA) – Ausbau unserer Kapazitäten, um der wachsenden Nachfrage nach IA-Produkten gerecht zu werden. Schwerpunkt ist außerdem die Verbesserung der Leistung durch höhere Betriebseffizienz – Beibehaltung unserer Spitzenpositionen bei Sevofluran (44 % Marktanteil) und Baclofen in Fertigspritzen und Fläschchen (76 % Marktanteil) auf dem US-Markt (Quelle – IQVIA Data MAT Q2 2023) – Aufbau einer Pipeline von 28 neuen Produkten, die sich in verschiedenen Entwicklungsphasen befinden – Die Inspektion der US-FDA in der Anlage in Bethlehem wurde mit zwei Feststellungen abgeschlossen. Beide Feststellungen beziehen sich auf Systemverbesserungen, keine steht in Zusammenhang mit Datenintegrität India Consumer Healthcare (ICH): – 7 neue Produkte und 2 neue SKUs wurden im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) eingeführt. Über 100 neue Produkte wurden zwischen den Geschäftsjahren 21 (GJ21) und 23 (GJ23) eingeführt – Weitere Investitionen in Medien- und Handelsausgaben, um das Wachstum der wichtigsten Marken zu fördern. Die Werbeausgaben im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (H1 GJ2024) beliefen sich auf 14 % des ICH-Umsatzes – Starke Marken – Littles, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol und I-range – wuchsen im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H1GJ24) um 15 % gegenüber dem Vorjahr und machten 42 % des ICH-Umsatzes aus – Der E-Commerce wuchs im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) um rund 34 % und machte 16 % des ICH-Umsatzes aus. Wir sind jetzt auf mehr als 20 E-Commerce-Plattformen vertreten, einschließlich unserer eigenen Webseite für Direktkunden: Wellify.in