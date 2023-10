OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Tarifverhandlungen/öffentlicher Dienst:

"Außenpolitik ist oftmals nichts weiter als die Fortsetzung von Wirtschaftspolitik mit anderen Mitteln. So auch bei der jüngsten Afrika-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, in der es unter anderem nach Nigeria geht. Abgesehen vom attraktiven Absatzmarkt, den das Land mit weit über 200 Millionen Einwohnern und einem stabilen Wirtschaftswachstum bildet, ist Nigeria einer der größten Exporteure von Erdöl und Erdgas in Subsahara-Afrika. Doch es gibt Hindernisse: Neben Nigerias schwacher Infrastruktur und grassierender Armut gibt es auch immer wieder Probleme mit militanten Gruppen, etwa der Terrormiliz Boko Haram. Wenn diese Probleme gelöst sind, kann Nigeria sich zu einem neuen Boomland entwickeln."/zz/DP/men