Die Lage an den nördlichen Außengrenzen Israels ist seit dem Massaker der im Gazastreifen herrschenden Hamas und den darauffolgenden Gegenangriffen Israels angespannt. Regelmässig kommt es zu Konfrontationen./stz/DP/zb

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, dass an der Grenze mehrere Stellungen angegriffen wurden. Augenzeugen berichteten von Schüssen und Explosionen.

TEL AVIV/DAMASKUS (dpa-AFX) - Israels Armee hat nach eigenen Angaben als Reaktion auf Raketenangriffe Ziele in Syrien beschossen. Ziel sei der Abschussort der Flugkörper gewesen, teilte das Militär am Sonntagabend mit. Die Raketen landeten demnach auf offenem Gelände. Welche Gruppierung für den Abschuss aus Syrien verantwortlich war, war zunächst unklar.

Israel beschießt nach neuen Raketenangriffen Stellungen in Syrien

