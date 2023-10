Alltech tritt der Vital Group bei, um eine Handelskette für medizinische High-End-Bildgebung aufzubauen

CHENGDU, China, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 28. Oktober hielt Alltech, ein Entwickler hochwertiger medizinischer Bildgebungsgeräte unter dem Dach der Vital Group, auf einer Pressekonferenz mit dem Titel "Joy of Life, Dream of Innovation" (Lebensfreude, Traum von Innovation) auf der 88ten China International Medical Equipment Fair (CMEF) eine Pressekonferenz ab, auf der die neueste Produktentwicklungsstrategie und der Einstieg der Vital Group in hochwertige Gesundheitsdienstleistungen bekannt gegeben wurden.

Als eines der wenigen globalen Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, das in der Lage ist, supraleitende High-End-Produkte für die Magnetresonanztomographie (MRT) zu entwickeln, wird Alltech die Stärken der Vital Group in den Bereichen Materialwissenschaft, Informationstechnologie und künstliche Intelligenz in Kombination mit der eigenen Expertise in der medizinischen Bildgebung nutzen, um die Entwicklung von hochmodernen medizinischen Bildgebungsprodukten mit Spitzentechnologie wie 7.0T MRT und photonenzählendem CT voranzutreiben.